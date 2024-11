Puglia, scontro auto-trattore sulla provinciale 16, muore 38enne, ferite due persone

0 Condivisioni Facebook Twitter

Un uomo perde la vita in un incidente sulla provinciale 16: due feriti trasportati in ospedale, carabinieri al lavoro sulla dinamica.

Tragedia sulla provinciale 16 vicino a Castelnuovo della Daunia

Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina sulla strada provinciale 16, nelle vicinanze di Castelnuovo della Daunia, in provincia di Foggia. Il bilancio è drammatico: un uomo di 38 anni ha perso la vita, mentre altre due persone sono rimaste ferite.

La dinamica dell’incidente

Secondo una prima ricostruzione, la vittima viaggiava su un trattore con rimorchio in compagnia di due altre persone. Il mezzo agricolo si è scontrato con una Volkswagen, guidata da un giovane residente nella zona, che è rimasto illeso. L’impatto ha provocato il ribaltamento del trattore, schiacciando il 38enne e causando ferite ai due passeggeri.

Intervento dei soccorsi e indagini in corso

Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118, che hanno trasportato i feriti, non in pericolo di vita, presso l’ospedale più vicino. Nel frattempo, i carabinieri stanno lavorando per accertare con esattezza le cause dell’incidente.