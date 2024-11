Pasqualino Maione ricoverato in ospedale: ‘Ennesima battaglia’

0 Condivisioni Facebook Twitter

Pasqualino Maione: una battaglia continua

L’ex artista di Amici, Pasqualino Maione, torna a parlare delle sue difficoltà sanitarie, affrontando una nuova sfida legata a gravi complicazioni.

LA STORIA DELLA MALATTIA DI PASQUALINO MAIONE

Due anni fa, Pasqualino Maione ha affrontato un ricovero prolungato a causa di una grave infezione polmonare che ha avuto ripercussioni anche sul cervello. A inizio 2023, il cantante ha aggiornato i suoi fan sui social media, affermando: “Ormai da un bel po’ combatto con questa patologia che ha colpito il cervello e il midollo. I dottori mi hanno preso appena in tempo, ma la strada è ancora lunga, ma io ce la metterò tutta”.

UN NUOVO RICOVERO PER UN PROBLEMA AI RENE

Nella stagione estiva del 2023, l’artista ha dovuto tornare in ospedale per affrontare un problema riguardante un rene. A seguito di questa esperienza, a settembre ha condiviso un post su Instagram in cui ha manifestato le sue preoccupazioni legate alla salute. Ha dichiarato: “Il 16 agosto del 2022 sono stato ricoverato per Covid. Avevo la febbre alta e dolori fortissimi alla testa. Poi il Covid è passato, ma i dolori no. I dottori hanno poi capito che a causare i dolori alla testa era un virus. I medici hanno visto che il virus stava provocando una meningite al cervello e midollo osseo e che piano piano poteva uccidermi. Un virus raro, da cui solo il 30% dei pazienti sopravvive. Voglio ringraziare tutti i medici, il personale e gli infermieri che si sono presi cura di me”.

PASQUALINO MAIONE E LE SFIDE IN OSPEDALE

Nonostante apparisse in ripresa durante l’estate 2023, il recente aggiornamento su Instagram ha mostrato una fotografia di Pasqualino Maione in ospedale. Ha commentato: “Ho aspettato un po’ a dirvelo, pensavo durasse meno la degenza in ospedale ma si è dilungata più del previsto. Altro giro altra corsa, maledetta meningite. Ma sono più forte, ormai ho una corazza che mi protegge e che mi farà superare quest’altra ennesima battaglia. Mai arrendersi, mai! A tutti quelli che stanno combattendo dalla più piccola alla più grande battaglia, ricordate non siete/siamo soli e siamo sempre più forti noi, sempre! Ciao amici, vi terrò aggiornati. Vi voglio bene”.