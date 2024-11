Sanremo 2025: una popstar internazionale si prepara per L’Ariston!

0 Condivisioni Facebook Twitter

Attesa per il Festival di Sanremo 2025: possibilità di un grande ritorno internazionale

Nei prossimi giorni, il conduttore Carlo Conti svelerà il cast della competizione musicale di Sanremo del 2025, con alcune speculazioni su ospiti di rilievo.

I protagonisti del Festival di Sanremo 2025

Il 2 dicembre, Carlo Conti presenterà ufficialmente la lista dei partecipanti alla prossima edizione di Sanremo, prevista per febbraio. Sarà anche l’occasione per rendere noto l’elenco dei super ospiti, suscitando grande attesa tra i fan. In un recente episodio del programma La Volta Buona, il critico musicale Luca Dondoni ha lanciato un’indiscrezione che potrebbe alimentare l’entusiasmo dei sostenitori del Festival.

Super ospiti: si parla di Lady Gaga

Secondo quanto rivelato da Dondoni, Carlo Conti starebbe cercando di coinvolgere Lady Gaga come ospite d’onore. A tal proposito, Grazia Sambruna ha sottolineato che il nome dell’artista statunitense è circolato negli anni precedenti, senza che fosse concretamente presente. Tuttavia, Dondoni ha evidenziato come questa edizione potrebbe essere diversa poiché Lady Gaga sarà in Europa nel mese di febbraio per promuovere il suo nuovo album, LG7.

“Ho una cosa croccante da dire. Se vuoi la dico adesso. (…) Carlo non porterà super ospiti internazionali? Secondo me sì… Lady Gaga sarà in promozione proprio in quel periodo in Europa e quindi uno più uno”, ha affermato Dondoni, accendendo le speranze degli appassionati.

Una possibile delusione?

Nonostante le voci promettenti, permane un cauto ottimismo tra i fan riguardo al possibile arrivo di Lady Gaga sul palco del Teatro Ariston. Gli appassionati restano quindi in attesa del 2 dicembre.

Social media e aspettative

Le speculazioni su Lady Gaga come super ospite sono rimbalzate sui social media, dove il dibattito sul potenziale contributo dell’artista al Festival si intensifica. In ogni caso, la conferma ufficiale è attesa con grande interesse.