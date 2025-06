Stava facendo il bagno con gli amici: bimbo di 10 anni scompare nel nulla, trovato morto dopo 2 ore

Il corpo del piccolo è stato ritrovato dai sommozzatori dei vigili del fuoco dopo ore di ricerche disperate.

Il piccolo scompare mentre nuota: ore di angoscia

Un pomeriggio di svago si è trasformato in tragedia al lago di Bilancino, nel comune di Barberino di Mugello, in provincia di Firenze. Un bambino di 10 anni è stato ritrovato senza vita dopo essere scomparso improvvisamente durante un bagno nelle acque del lago nel pomeriggio di domenica 15 giugno.

L’allarme è scattato intorno alle 17, quando i familiari si sono accorti della scomparsa del piccolo e hanno immediatamente richiesto l’intervento dei soccorsi. Sul posto sono intervenute più squadre dei vigili del fuoco con personale dei distaccamenti di Barberino del Mugello e Calenzano, oltre a un mezzo nautico per le ricerche in superficie. In supporto è stato attivato anche l’elicottero Drago 147 del reparto volo di Bologna, impegnato nel monitoraggio dall’alto.

Ritrovamento nel punto dell’ultimo avvistamento

Le ricerche si sono concentrate nella zona segnalata come ultimo avvistamento del bambino, dove era stato visto nuotare con alcuni amichetti. Secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato proprio uno di loro a lanciare l’allarme dopo averlo perso di vista in acqua. In un primo momento si era sperato che il piccolo avesse raggiunto la riva da solo in un altro punto del lago, ma le ore passavano e l’angoscia cresceva.

Sul luogo della tragedia era presente anche l’Unità di Comando Locale dei vigili del fuoco, coordinata da un funzionario che ha diretto tutte le operazioni. La sindaca di Barberino di Mugello, Sara Di Maio, aveva dichiarato: “L’allarme è stato dato subito e le ricerche sono partite abbastanza tempestivamente. L’auspicio è che si risolva nel migliore dei modi possibile.”

Il drammatico epilogo

Purtroppo, intorno alle 19.30, è arrivata la conferma del tragico epilogo. I sommozzatori dei vigili del fuoco hanno recuperato il corpo senza vita del bambino, rinvenuto proprio nella zona segnalata come l’ultima in cui era stato visto. Secondo le informazioni disponibili, il piccolo era arrivato al lago con la famiglia per trascorrere una giornata di relax, ma è rimasto vittima di un annegamento improvviso mentre faceva il bagno.

Una tragedia che ha sconvolto l’intera comunità, lasciando sotto shock parenti, amici e gli altri bagnanti presenti. Sull’episodio verranno svolti ulteriori accertamenti per chiarire ogni dettaglio della dinamica.