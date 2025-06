Puglia, Cammello in fuga passeggia per le strade in città tra le auto: stupore e video virali

Avvistamento insolito nel Leccese: un cammello cammina tra le auto sotto gli occhi increduli degli automobilisti.

Un cammello nel traffico: scene surreali nella periferia di Ugento

Mattinata fuori dal comune quella di sabato 15 giugno per gli abitanti della periferia di Ugento, in provincia di Lecce, dove è stato avvistato un cammello che camminava indisturbato tra le automobili in transito. Il video, registrato da alcuni automobilisti, è diventato virale in poche ore, rimbalzando rapidamente nelle chat WhatsApp e sui social.

L’animale si muoveva tranquillamente lungo la strada, senza apparenti segni di agitazione, ma con evidente sorpresa da parte dei presenti che non potevano credere ai propri occhi. L’inusuale avvistamento ha destato immediatamente grande curiosità, ma anche preoccupazione per l’incolumità del cammello e degli automobilisti.

Probabile fuga da un circo presente in zona

Stando alle prime ipotesi, l’animale sarebbe fuggito da un circo attualmente presente nelle vicinanze della cittadina salentina. Non è raro, infatti, che animali esotici vengano utilizzati negli spettacoli itineranti che fanno tappa in diverse località della regione.

Appena avvistato, sono state prontamente allertate le autorità competenti, che si sono attivate per rintracciare l’animale e garantirne la messa in sicurezza. Sul posto sono intervenuti anche operatori veterinari e rappresentanti della polizia locale, al fine di riportare l’animale nella sua area di custodia.

Curiosità e polemiche per l’episodio

L’episodio ha generato numerosi commenti sui social, tra chi si è divertito per la scena surreale e chi ha espresso preoccupazione per il benessere dell’animale. Alcune associazioni animaliste, da tempo contrarie all’impiego di animali nei circhi, hanno colto l’occasione per ribadire le loro posizioni, definendo episodi come questo “prevedibili e pericolosi”.

Al momento, l’animale sarebbe stato avvistato da più passanti e non si segnalano incidenti. Restano da chiarire le modalità con cui il cammello sia riuscito ad allontanarsi, così come eventuali responsabilità da parte degli organizzatori del circo.