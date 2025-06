Puglia, per rubarle la borsa, la colpisce in volto: studentessa di 21 anni non riesce a sostenere l’esame universitario

Una 21enne è stata colpita al volto e rapinata mentre andava a studiare. L’aggressore rintracciato dalla polizia in un negozio.

Colpita e scaraventata a terra mentre andava a studiare

Attimi di paura nel centro di Foggia, dove una studentessa universitaria è stata aggredita in pieno giorno da un uomo che, dopo averla colpita violentemente, le ha sottratto la borsa. Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di sabato 14 giugno, intorno alle 15.30. La vittima, una 21enne iscritta al secondo anno di Odontoiatria, stava raggiungendo l’abitazione di un’amica per una sessione di studio quando è stata avvicinata da un individuo che l’ha strattonata, le ha sferrato un pugno in pieno volto e l’ha fatta cadere sull’asfalto, fuggendo poi con la borsa contenente effetti personali e carte di credito.

La giovane, soccorsa da un passante che ha allertato il 118 e la polizia, è stata trasportata in ospedale. I medici le hanno diagnosticato lesioni guaribili in venti giorni. Visibilmente sotto choc, la ragazza ha raccontato agli agenti quanto accaduto, sottolineando: «Ho avuto tanta paura».

Rintracciato poco dopo: tentava di usare le carte rubate

Le indagini, avviate immediatamente dagli agenti di polizia, hanno portato in poche ore all’individuazione del presunto responsabile. L’uomo è stato localizzato all’interno di un negozio mentre stava cercando di utilizzare le carte di credito sottratte alla ragazza. Al momento, la sua posizione è al vaglio degli inquirenti.

Il padre della studentessa ha fornito ulteriori dettagli sulla dinamica dell’aggressione: «Mia figlia si stava recando a studiare a casa di un’amica quando è stata aggredita. L’uomo, vistala resistere, l’ha colpita e l’ha scaraventata a terra. Fortunatamente un automobilista che ha sentito le urla ha cercato di seguirlo. Ringrazio la polizia e il personale sanitario per l’immediato intervento».

A causa delle conseguenze fisiche e psicologiche subite, la giovane non potrà sostenere un esame universitario programmato per il giorno successivo.