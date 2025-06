Chiara Ferragni mai così diretta: “Io e Fedez? Mai più”

Un like dopo il lutto di Fedez sembrava segnare una tregua, ma un video su TikTok e una risposta netta smentiscono ogni ipotesi di riavvicinamento.

Un gesto di cordoglio seguito da una frecciata

A oltre un anno dalla fine del matrimonio tra Chiara Ferragni e Fedez, l’interesse del pubblico resta alto, alimentato da frequenti interazioni e riferimenti sui social. Nei giorni scorsi, l’influencer ha attirato l’attenzione con un gesto inaspettato: un “mi piace” a un post dedicato alla nonna del rapper milanese, recentemente scomparsa. Il gesto è stato interpretato da molti utenti come un possibile segnale di distensione tra i due, che da tempo conducono vite separate.

Tuttavia, l’apparente momento di tregua è stato presto oscurato da un video pubblicato da Ferragni su TikTok, dove l’imprenditrice digitale canta il brano “Manchild” di Sabrina Carpenter, una canzone che ironizza sugli uomini adulti che si comportano come bambini. A corredo del video, Ferragni ha dichiarato: «È un concetto generale, non dedicato a nessuno in particolare nella mia vita». Nonostante la precisazione, l’allusione è stata letta da molti come diretta proprio all’ex marito.

La risposta secca a chi chiede di un ritorno con Fedez

Nel flusso di commenti ricevuti sotto il video, uno in particolare ha catturato l’attenzione: «Ma tu e Fedez quando tornate insieme?». La replica della Ferragni è stata breve ma inequivocabile: «Mai e poi mai». Una frase che conferma, senza spazio per interpretazioni, che tra i due non ci sarà alcun ritorno di fiamma.

Il matrimonio tra Ferragni e Fedez, conclusosi formalmente nel 2023, ha rappresentato una delle relazioni più seguite degli ultimi anni. La loro separazione, annunciata dopo un lungo periodo di crisi e tensioni pubbliche, ha suscitato ampio dibattito tra i fan e gli osservatori del mondo dello spettacolo.

Nonostante la distanza, entrambi restano protagonisti della scena mediatica italiana e le loro interazioni, anche minime, continuano a generare reazioni e ipotesi. Il recente like della Ferragni al post sul lutto familiare di Fedez sembrava suggerire un momento di empatia, ma le successive parole dell’imprenditrice dimostrano che la rottura è definitiva.