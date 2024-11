Perché Genoa-Como si gioca oggi di giovedì: i motivi dello strano anticipo di Serie A

0 Condivisioni Facebook Twitter

Incontro tra Genoa e Como oggi: la scelta e le motivazioni dietro la programmazione

Oggi, giovedì 7 novembre, alle 20:45, si svolgerà il match Genoa-Como nel contesto della 12ª giornata di Serie A, con motivazioni di programmazione particolari.

La partita di oggi: Genoa-Como

La sfida di oggi tra Genoa e Como si inserisce in un calendario che ha suscitato alcune domande. Normalmente, gli incontri di Serie A sono previsti da venerdì a lunedì, ma in questo caso l’appuntamento è anticipato al giovedì. Questa modifica potrebbe essere legata a un evento internazionale in programma allo stadio Ferraris.

Secondo le informazioni disponibili, l’anticipazione della partita da venerdì a giovedì ha portato a una riduzione del tempo di recupero per le due squadre, che hanno avuto un giorno in meno per prepararsi dopo l’ultima giornata di campionato. "È strano che la spalmatura delle partite del campionato sia stata anticipata di un giorno," afferma un esperto.

Futuro impegno dell’Italia e confronto internazionale

Il prossimo turno di campionato anticipa una pausa per le gare delle nazionali, ma non sembra che questo giustifichi la programmazione della partita di oggi. Infatti, l’Italia, allenata da Luciano Spalletti, avrà incontri in Nations League contro Belgio e Francia, che non implicano un legame diretto con l’incontro di Genoa e Como.

Evento di Rugby al Ferraris

Una spiegazione plausibile per la scelta di disputare questa partita oggi è la preparazione dello stadio Ferraris per il match di rugby tra Italia e Georgia, previsto per domenica 17 novembre. Questa partita rappresenta il secondo incontro delle Autumn Nations Series e ricade nel contesto di Genova 2024, Capitale Europea dello Sport. La nazionale, guidata da Gonzalo Quesada, si presenterà forte del miglior Sei Nazioni della sua storia.

Il calendario della 12ª giornata di Serie A

La 12ª giornata di Serie A sarà conclusa con il big match di San Siro tra Inter e Napoli, programmato per domenica 10 novembre. Di seguito, l’elenco degli altri incontri di questa giornata: