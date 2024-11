Agente 25enne della polizia locale travolto da un’auto durante i rilievi di un sinistro: gravissimo, gamba amputata

0 Condivisioni Facebook Twitter

Tre agenti della Polizia Locale di Roma coinvolti in un grave incidente stradale

Tre agenti della Polizia Locale di Roma sono stati coinvolti in un incidente drammatico durante il lavoro di rilevamento di un altro incidente. Il conducente del veicolo è risultato positivo all’alcol.

Grave Incidente a Roma

Nella serata di ieri, circa alle 20:30, tre agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, appartenenti al IV Gruppo Tiburtino, hanno subito gravi ferite dopo essere stati investiti da un’auto su via Tiburtina, nelle vicinanze del Grande Raccordo Anulare. Mentre i tre agenti stavano svolgendo le operazioni di rilievo di un sinistro che si era verificato in precedenza, un veicolo in corsa li ha travolti. Uno degli agenti, un giovane di venticinque anni assunto da poco, è in condizioni critiche e ha subito l’amputazione di una gamba. Le altre due colleghe hanno soltanto riportato ferite agli arti, senza pericolo di vita.

Il Conducente del Veicolo e i Rilievi

Il conducente dell’auto coinvolta nell’incidente, un trentenne, ha immediatamente fermato il veicolo per prestare soccorso. L’impatto è stato così violento da danneggiare anche l’auto di servizio degli agenti. L’uomo è stato trasportato in ospedale per svolgere accertamenti e i test sulle sostanze, risultando positivo all’alcol test.

I feriti sono stati trasferiti in codice rosso presso gli ospedali Sandro Pertini, Policlinico Umberto I e San Camillo per le cure necessarie.

Le Parole del Sindacato

Marco Milani, segretario romano del Sulpl della Polizia Locale di Roma Capitale, ha espresso il proprio dolore per l’accaduto, affermando: “Nell’esprimere dolore e vicinanza per il gravissimo episodio occorso a colleghi che stavano facendo il loro lavoro, ci vediamo costretti a denunciare ancora una volta le condizioni di insicurezza e la mancanza di riconoscimento e tutele dei lavoratori della categoria delle polizie locali.”