Operato al femore, torna a camminare, intervento riuscito per un uomo di 108 anni

Intervento chirurgico record a Benevento: un ultracentenario torna a camminare dopo un’operazione al femore

Un uomo di 108 anni ha subito un intervento chirurgico al femore all’ospedale San Pio di Benevento e ha mostrato un rapido recupero.

Operazione riuscita per un paziente ultracentenario

La rottura del femore in età avanzata è una condizione che può generare serie complicazioni e, in casi particolari, rappresentare un rischio elevato per la vita. Tuttavia, una recente vicenda avvenuta a Benevento ha dimostrato che, negli ospedali con strutture attrezzate, è possibile affrontare situazioni critiche anche in pazienti molto anziani. Infatti, un uomo di 108 anni ha subito un’operazione al femore, eseguita con successo nel reparto di Ortopedia e Traumatologia dell’ospedale San Pio. La buona notizia è arrivata il giorno successivo: il paziente era già in piedi, pronto a riprendere le attività quotidiane.

Le parole del direttore del reparto

Il dottor Luigi Matera, direttore del reparto di Ortopedia e Traumatologia, ha commentato l’importanza di interventi chirurgici in questa fascia di età: “Gli interventi chirurgici che interessano persone ultracentenarie sono decisamente pochi. La sinergia e la multidisciplinarietà che caratterizzano il personale sanitario del San Pio sono fondamentali.” Il dottor Matera ha inoltre sottolineato l’importanza della collaborazione con il reparto di Anestesia e Rianimazione, guidato dal dottor Vincenzo Colella.

Un riconoscimento ai professionisti sanitari

L’operato del personale medico dell’ospedale San Pio ha ricevuto un riconoscimento dalla direttrice generale, Maria Morgante, che ha dichiarato: “Ringrazio i medici ed il personale sanitario per il costante impegno e abbraccio virtualmente il nonnino di 108 anni che si è affidato alle nostre cure.”