Inzaghi nella bufera dopo la formazione per la partita Inter Arsenal: “E’ così che vuoi giocare?”

L’ex calciatore Thierry Henry ha espresso il suo stupore riguardo alle scelte di formazione di Simone Inzaghi in vista della sfida tra Inter e Arsenal.

Le parole di Thierry Henry sull’Inter

Nel corso del prepartita di Inter-Arsenal, una delle sfide cruciali della UEFA Champions League 2024-2025, l’ex calciatore Thierry Henry ha riservato un commento significativo riguardo alla formazione presentata dall’allenatore Simone Inzaghi. In diretta su CBS Sports, Henry ha rivelato quale sarebbe stata la sua reazione se fosse stato parte dello spogliatoio degli Arsenal.

Le scelte di formazione di Inzaghi

Simone Inzaghi ha optato per un ampio turnover, lasciando in panchina sei titolari, tra cui nomi noti come Barella e Thuram. Nonostante queste scelte sorprendenti, l’Inter è riuscita a conquistare una vittoria fondamentale per 1-0 grazie a un calcio di rigore trasformato da Calhanoglu. Questo risultato ha permesso ai nerazzurri di piazzarsi al secondo posto nel girone e avvicinarsi alla qualificazione agli ottavi di finale. “Il rischio era alto, ma è stato ripagato”, ha dichiarato un analista della situazione.

La reazione di Henry

Riguardo alle scelte di Inzaghi, Henry ha enfatizzato il suo punto di vista: “Se fossi un giocatore dell’Arsenal vedendo questa formazione, direi: ‘Davvero? È così che vuoi giocare contro di noi? Bene, vediamo che succede!’”. Tuttavia, ha notato che non vi era alcuna intenzione di mettere in discussione il valore degli Arsenal.

L’analisi della partita

La solidità difensiva dimostrata dall’Inter, con prestazioni notevoli di giocatori come Bisseck e de Vrij, ha confermato la scelta strategica di Inzaghi. Nonostante il turnover, l’Inter ha resistito alla pressione degli avversari senza perdere la lucidità. Il match rappresenta una chiara affermazione della filosofia di rotazione di Inzaghi, che si dimostra efficace anche contro squadre di top livello.