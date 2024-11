Treno deraglia e si schianta contro il paraurti, ferito il macchinista

0 Condivisioni Facebook Twitter

Incidente ferroviario a Sondrio: un treno si schianta contro paraurti

Un treno è impattato contro il paraurti in cemento di un binario morto alla stazione di Sondrio alle prime ore di oggi, 7 novembre, causando incidenti e ferimenti.

L’incidente alla Stazione di Sondrio

Alle 5:15 di oggi, un treno di Trenord si è schiantato contro il paraurti di un binario morto presso la stazione di Sondrio. Il convoglio si è arrestato a circa un metro dalla recinzione situata sopra un sottopasso stradale, bloccando così la linea. Ferito lievemente, il macchinista di 34 anni era l’unico occupante presente al momento dell’incidente.

Disagi e Ritardi

L’incidente ha avuto conseguenze dirette sulla circolazione ferroviaria, bloccando i treni diretti a Tirano e causando ritardi nelle corse fino alle 8:45 di questa mattina. Diversi treni sono stati cancellati, inclusi quelli per Milano Centrale. Dopo le verifiche dei tecnici della Rete Ferroviaria Italiana, il traffico ha ripreso lentamente a muoversi, ma i ritardi si sono protratti per il resto della mattina e si prevedono anche nel pomeriggio.

Cause e Accertamenti

Le indagini previste per chiarire le cause dell’incidente sono in fase di svolgimento. Si ipotizza un guasto tecnico che avrebbe portato il convoglio a imboccare il binario errato. In conseguenza di ciò, il macchinista non sarebbe riuscito a fermare il treno prima del contatto con il paraurti fermo. La barriera ha svolto un ruolo cruciale, poiché è riuscita a impedire che il treno precipitasse nel sottopasso di via Carducci.

Intervento dei Soccorsi

Quando il treno ha impattato, il macchinista, colpito lievemente, è stato rapidamente soccorso dai sanitari di Valtellina Soccorso, che hanno trasportato il 34enne in codice verde all’ospedale di Sondrio per accertamenti aggiuntivi. Il macchinista ha riportato traumi a collo e gamba, ma le sue condizioni non destano preoccupazione.