Passerella (provvisoria) per i turisti a Fontana di Trevi: ingresso gratis per ora!

0 Condivisioni Facebook Twitter

Passerella a Fontana di Trevi: nuovo accesso per i turisti durante i lavori di manutenzione

Una passerella è stata installata a Fontana di Trevi per consentire ai visitatori di avvicinarsi al monumento durante i lavori di manutenzione straordinaria.

Lavori di Manutenzione alla Fontana

Le recenti immagini mostrano la quasi conclusione della passerella che permetterà ai turisti di godere della vista ravvicinata della celebre Fontana di Trevi. Questi interventi di manutenzione straordinaria sono programmati per ultimarsi entro la fine del 2024, coincidentemente con l’inizio del Giubileo.

L’amministrazione locale prevede di sperimentare un ingresso regolato per la parte inferiore della fontana, nel corridoio che costeggia la vasca principale. Durante questa fase iniziale, l’accesso sarà gratuito, ma secondo i piani, dopo la conclusione dei lavori potrebbe essere introdotto un biglietto di ingresso simbolico di 2 euro. Quando la vasca principale tornerà a essere piena d’acqua, la passerella sarà smantellata e l’ingresso sarà gestito in modo organizzato, con percorsi delimitati da nastro, come evidenziato dall’assessore al Turismo, Alessandro Onorato.

Gestione del Flusso Turistico alla Fontana

In una recente intervista a Fanpage.it, l’assessore Onorato ha spiegato che la piazza rimarrà accessibile come sempre. "I turisti possono circolare, non cambia nulla," ha dichiarato. Lo scopo è di introdurre un sistema di ingresso e uscita per gestire meglio i visitatori all’interno del catino della fontana. Inizialmente, questa fase sarà gratuita, ma potrebbero essere introdotti ticket a pagamento in futuro per sostenere il personale.

La decisione di installare la passerella ha suscitato qualche controversia. Marco Di Stefano, capogruppo di Noi Moderati in Assemblea Capitolina, ha espresso la sua preoccupazione su Facebook, affermando: "Stanno distruggendo la vista di una delle più grandi bellezze del mondo."

Controversie e Discussioni Pubbliche

Nei giorni scorsi, un’altra iniziativa ha sollevato dibattiti: l’idea di installare una piccola piscina per consentire ai turisti di continuare a lanciare monetine, nonostante i lavori in corso. Questa proposta ha suscitato molteplici reazioni tra i cittadini e gli appassionati d’arte, aumentando il fermento intorno alla continue trasformazioni di uno dei monumenti più iconici di Roma.