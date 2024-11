Ida Di Filippo: la metamorfosi dell’agente immobiliare di Casa a Prima Vista dopo il successo

0 Condivisioni Facebook Twitter

L’agente immobiliare Ida Di Filippo, nota al pubblico grazie al programma Casa a Prima Vista, ha vissuto una notevole trasformazione nel corso degli anni.

Il successo di Casa a Prima Vista

Il programma Casa a Prima Vista, trasmesso su Real Time, riunisce agenti immobiliari dalle personalità distinte, impegnati ad aiutare i clienti nella ricerca della loro casa ideale. Tra le figure di spicco c’è Ida Di Filippo, che, insieme a Miriana D’Amico e Gianluca Torre, compone il team di Milano. La sua popolarità è aumentata esponenzialmente, ma negli anni passati, il suo stile e il suo aspetto erano molto diversi, come dimostrano le immagini condivise sui social.

Le origini di Ida Di Filippo

Nata a Siano, nei pressi di Salerno, Ida Di Filippo ha intrapreso diversi percorsi professionali prima di affermarsi nel settore immobiliare. Ventidue anni, ha tentato di avviare un’attività di bigiotteria con la sorella, ma la svolta è avvenuta dopo essersi trasferita a Milano per seguire il suo allora fidanzato Pietro Albano e dare nuova linfa alla sua carriera. È proprio in questo contesto che ha scoperto il suo talento come agente immobiliare.

Le immagini dell’evoluzione di Ida Di Filippo

Esplorando il profilo Instagram di Ida, è possibile notare foto risalenti a diversi anni fa in cui appare con un aspetto decisamente più giovanile. All’epoca, i suoi capelli erano castani, a differenza della sua attuale chioma bionda. La versatilità nel look, che spaziava da acconciature lisce a onde, mostra un’evoluzione unica del suo stile.

Il fascino di ieri di Ida

Negli scatti più vecchi, Ida Di Filippo sfoggia look che variano da abiti eleganti a mini dress, sempre con un sorriso che oggi la contraddistingue. La sua immagine, pur cambiando, ha sempre mantenuto una certa fascinazione, che ha contribuito a renderla uno dei volti più amati del piccolo schermo. Chi l’avrebbe mai detto che quella ragazza diverrebbe una vera star della tv?