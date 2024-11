Arrestato il colonnello dei Carabieri Fabio Cagnazzo, presunto coinvolgimento nell’omicidio del Sindaco Vassallo

0 Condivisioni Facebook Twitter

Quattro arresti, tra cui un colonnello dei Carabinieri, per l’omicidio di Angelo Vassallo, sindaco di Pollica, avvenuto nel 2010.

L’ARRESTO DI UN COLONNELLO PER OMICIDIO

Il colonnello Fabio Cagnazzo, ex comandante del Gruppo di Castello di Cisterna, è stato arrestato per il suo presunto coinvolgimento nell’omicidio di Angelo Vassallo, sindaco di Pollica, assassinato nel 2010. Questo provvedimento, eseguito il 7 novembre, si inserisce in un’operazione più ampia che ha portato a quattro arresti totali nella medesima indagine.

PROFILO DEL COLONNELLO

Fabio Cagnazzo, originario di Aversa e con una carriera di oltre vent’anni nell’Arma dei Carabinieri, proviene da una famiglia di tradizione militare. Suo padre, Domenico, è un generale, e il nonno era maresciallo. Cagnazzo ha frequentato l’Accademia Militare di Modena e ha ricoperto ruoli di comando significativi, tra cui la direzione della Compagnia di Castello di Cisterna e successivamente del Comando Provinciale di Frosinone.

LE ACCUSE E L’INTERROGATORIO

Cagnazzo, indagato per un anno e mezzo nell’ambito dell’omicidio di Vassallo, ha sempre dichiarato la propria innocenza. Lo scorso gennaio, è stato sottoposto a un interrogatorio di 11 ore, durante il quale i pubblici ministeri hanno formulato accuse di concorso in omicidio. L’arresto odierno rappresenta un passo cruciale nell’inchiesta su uno dei crimini più noti del territorio campano.

IL MOVENTE DELL’OMICIDIO

Le indagini suggeriscono che Vassallo sia stato ucciso poiché avrebbe scoperto un traffico di stupefacenti nel porto di Acciaroli e stava pianificando di denunciare le attività illecite. Secondo gli inquirenti, Cagnazzo potrebbe essere stato il mandante dell’omicidio e avrebbe tentato di alterare le indagini insabbiando prove. Oltre a Cagnazzo, sono stati arrestati Lazzaro Cioffi, un ex brigadiere con precedenti legati alla droga, l’imprenditore Giuseppe Cipriano, e Romolo Ridosso, figlio di un noto boss della camorra attiva a Scafati.