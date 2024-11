Andrea Gianbruno flirt estivo con Federica Bianco, ex del braccio destro di Salvini

0 Condivisioni Facebook Twitter

Andrea Giambruno e Federica Bianco: estate d’amore e intrecci sentimentali tra politica e spettacolo. Nuovi sviluppi coinvolgono Andrea Crippa e il suo ritorno di fiamma.

Un triangolo tra politica e spettacolo

Nuove indiscrezioni coinvolgono Andrea Giambruno, ex compagno della premier Giorgia Meloni, che sarebbe stato protagonista di un’appassionata estate d’amore con Federica Bianco, attrice salentina di 40 anni. Secondo Dagospia, i due sono stati fotografati insieme in Puglia durante le vacanze estive, alimentando i rumors sulla loro relazione. Federica, nota per alcune apparizioni in fiction come Squadra Antimafia e Don Matteo, è stata in passato legata al vice segretario della Lega Andrea Crippa.

L’estate d’amore tra Giambruno e Bianco

La relazione tra Giambruno e Federica sarebbe proseguita anche dopo l’estate, con incontri a Roma e nella zona di Tivoli, dove risiede l’attrice. Tuttavia, stando a quanto riportato da Dagospia, la storia tra i due si sarebbe conclusa quando Federica si sarebbe riavvicinata a Crippa, archiviando il legame con il giornalista Mediaset. Questa decisione avrebbe generato tensioni tra Giambruno e Bianco, culminate in un presunto acceso confronto avvenuto al Salotto 42, un locale alla moda in Piazza di Pietra, a Roma.

Il ritorno di Crippa nella vita di Federica

Anche Andrea Crippa è stato al centro di vicende sentimentali. Dopo la fine della sua relazione con Anna Falchi, l’uomo avrebbe manifestato nostalgia per Federica Bianco, riuscendo a riconquistarla. Questo riavvicinamento avrebbe determinato la chiusura definitiva del rapporto tra Federica e Giambruno.