La mossa a sorpresa di Putin, si congratula con Trump e apre al dialogo sulla crisi ucraina: “Pronto a lavorare insieme per una soluzione”

0 Condivisioni Facebook Twitter

Il presidente russo Vladimir Putin ha inviato le sue congratulazioni a Donald Trump in occasione della vittoria elettorale dell’ex presidente statunitense. Durante la sessione plenaria del Valdai International Discussion Club a Sochi, Putin ha dichiarato: “Vorrei cogliere questa opportunità per congratularmi con lui per la sua vittoria alle elezioni presidenziali degli Stati Uniti.” Le parole di Putin, riportate dall’agenzia Tass, sono arrivate oltre 24 ore dopo l’annuncio del risultato elettorale.

Putin ha inoltre ribadito la disponibilità a collaborare con qualsiasi leader scelto dal popolo americano, sottolineando l’importanza di un dialogo diretto: “Sono pronto.”

Ucraina e relazioni bilaterali

Il tema centrale del possibile colloquio tra Putin e Trump riguarda la guerra in Ucraina. Trump, che ha più volte espresso posizioni meno favorevoli al sostegno diretto a Kiev rispetto all’amministrazione Biden, potrebbe segnare un cambio di rotta nelle politiche degli Stati Uniti. “Ciò che è stato detto sul desiderio di ripristinare le relazioni con la Russia e risolvere la crisi ucraina merita attenzione,” ha commentato Putin.

Nel frattempo, il presidente russo ha mantenuto la linea dura nei confronti della Nato, definendola “un anacronismo che viola i suoi stessi principi costitutivi”. Putin ha accusato l’Alleanza di aver provocato il conflitto ucraino: “La Nato ha costretto la Russia a reagire, usando l’Ucraina come strumento per eliminare i russi.”

Considerazioni personali su Trump

Durante il suo intervento, Putin ha lodato Trump, descrivendolo come “un uomo coraggioso” per il suo comportamento durante un attentato subito in campagna elettorale: “È stato un vero maschio. Il suo comportamento mi ha impressionato.” Ha anche riflettuto sul mandato presidenziale di Trump, affermando: “Nel suo primo mandato era perseguitato e aveva paura di fare un passo, non so come sarà nel secondo.”

Putin ha concluso esprimendo la disponibilità a riaprire il dialogo con Trump o altri leader occidentali, affermando: “Non abbiamo nulla in contrario a riprendere i contatti.” Resta da vedere se queste dichiarazioni porteranno a concreti sviluppi diplomatici.

4o