Attimi di panico al parco giochi, uomo tenta di rapire un bimbo, le urla disperate della madre “Vuole rapire mio figlio”

Una madre denuncia il tentativo di rapimento del figlio ai giardini Bruno Monti di Sestri Levante. I carabinieri indagano sull’accaduto.

Il tentativo di rapimento

Paura ai giardini Bruno Monti, nel quartiere Lavagnina di Sestri Levante (Genova), nel pomeriggio del 7 novembre. Una donna ha denunciato un tentativo di rapimento del figlio mentre si trovavano nell’area verde. Secondo il racconto della madre, un uomo avrebbe afferrato il bambino per mano cercando di allontanarlo dal parco giochi. Le urla disperate della donna avrebbero messo in fuga l’aggressore prima che potesse portare a termine il suo intento.

La denuncia e l’intervento dei carabinieri

L’allarme è scattato dopo che sui social network e in chat di genitori hanno iniziato a circolare messaggi riguardanti presunti tentativi di rapimento di bambini nei parchi della cittadina. Questo passaparola ha spinto i carabinieri di Sestri Levante a convocare la madre per raccogliere la sua testimonianza formale.

Gli investigatori mantengono il massimo riserbo sulle indagini in corso, precisando che, al momento, si tratta di un singolo episodio e che nessun minore è stato sottratto. L’evento è avvenuto nello specifico ai giardini Bruno Monti in via Bruno Primi.

Allarme tra i cittadini

La notizia ha generato apprensione tra i residenti della comunità ligure, specialmente tra i genitori che frequentano abitualmente i parchi cittadini. Le forze dell’ordine invitano alla calma, sottolineando l’importanza di affidarsi a informazioni verificate.

Indagini ancora aperte

Le autorità continuano a lavorare per identificare l’uomo e chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto. Intanto, viene ribadito che si tratta di un caso isolato, ma le famiglie sono invitate a vigilare con attenzione sui propri figli.