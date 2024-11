Alessio a soli 20 anni trovato morto nella sua stanza, la madre “Ricordate il cuore buono di mio figlio”

0 Condivisioni Facebook Twitter

Alessio Nodari, giovane di Cassone, è stato trovato morto nella sua stanza. La madre lancia un appello: “Ricordate il cuore buono di mio figlio”.

La scoperta della madre e l’intervento del 118

Una tragedia ha colpito la comunità di Cassone, frazione di Malcesine, in provincia di Verona. Mercoledì 6 novembre, Alessio Nodari, appena ventenne, è stato trovato senza vita dalla madre, Sybille Carolin Helmchen, nella sua stanza. La donna, entrata per svegliarlo, lo ha trovato già privo di vita e con segni evidenti di arresto cardiocircolatorio.

Nonostante i soccorsi tempestivi del 118, i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso. La salma è stata trasferita all’ospedale di Borgo Roma, dove sarà sottoposta a esami per chiarire le cause della morte.

L’appello della madre

Visibilmente distrutta, la madre di Alessio ha lanciato un appello alla comunità di Malcesine e dell’Alto Garda, invitando i cittadini a partecipare numerosi ai funerali del figlio. “Non era un criminale, non era cattivo; era molto solo, ma pronto a cambiare vita. Non meritava questa fine,” ha dichiarato.

Alessio era seguito da una psichiatra e assumeva una terapia farmacologica per stabilizzare l’umore. Aveva iniziato un percorso per affrontare alcune dipendenze, ma, come ha spiegato la madre, non ha fatto in tempo a completarlo.

Le parole del sindaco

Il sindaco di Malcesine, Giuseppe Benamati, ha espresso il suo cordoglio per la tragica perdita: “È una vicenda straziante. Possiamo solo provare dolore e pietà per un ragazzo che se n’è andato troppo presto.”

Indagini in corso

Le autorità stanno esaminando le circostanze della morte, considerando anche i trascorsi legali del giovane. I risultati degli accertamenti medici saranno determinanti per fare luce su questa tragica vicenda, che ha scosso l’intera comunità locale.