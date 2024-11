Elisa Esposito criticata per il suo lavoro su OnlyFans, la mamma: “Meglio questo lavoro che spaccarsi la schiena otto ore al giorno”

0 Condivisioni Facebook Twitter

La popolare influencer Elisa Esposito, celebre su TikTok per le sue lezioni di corsivo, affronta le critiche riguardo alla sua attività su OnlyFans grazie al sostegno della madre Cinzia, che interviene in un video su Instagram per rispondere agli hater.

Elisa Esposito, conosciuta per la sua popolarità su TikTok, dove si è fatta notare per i suoi contenuti divertenti e le particolari “lezioni di corsivo”, da alcuni anni ha ampliato la sua presenza online aprendo un profilo su OnlyFans. Su questa piattaforma, nota per permettere la condivisione di immagini senza censura, l’influencer pubblica foto e video, ottenendo un largo seguito ma anche numerose critiche. Molti utenti social, infatti, non hanno esitato a manifestare disapprovazione per la scelta della ragazza, con alcuni commenti fortemente negativi che l’hanno portata a chiedere il sostegno di sua madre, Cinzia, per rispondere a tono agli attacchi.

In un video condiviso su Instagram, Cinzia ha espresso il proprio supporto per la figlia, rivolgendosi direttamente agli utenti che criticano l’attività di Elisa su OnlyFans. “Meglio guadagnare così che andare a lavorare otto ore e spaccarsi la schiena”, ha affermato la donna, difendendo apertamente il percorso intrapreso dalla figlia e rimarcando che il lavoro su OnlyFans rappresenta per lei una valida alternativa alle occupazioni tradizionali. In risposta a un altro commento, che suggeriva sarcasticamente di lavorare in pizzeria, Cinzia ha replicato: “Io non lo troverei così divertente, preferirei andare in centro a fare un po’ di shopping”, ribadendo così il suo sostegno e dimostrando di non dare peso alle critiche.

Il supporto materno e la risposta agli haters

Il video in cui Cinzia difende la scelta di Elisa Esposito ha ottenuto grande visibilità sui social e ha suscitato reazioni contrastanti, riaccendendo il dibattito sulla legittimità e sul valore delle nuove professioni digitali. Cinzia, infatti, ha voluto sottolineare quanto sia orgogliosa della figlia, aggiungendo che Elisa è ben consapevole delle critiche ma rimane determinata. “Sono molto orgogliosa della mia bambina, io so chi è Elisa”, ha dichiarato, sottolineando la profonda fiducia che ha nella figlia e nelle sue scelte.

Tra le dichiarazioni nel video, emerge anche un’altra risposta di Elisa, la quale afferma con tono provocatorio: “Non avrò mai bisogno di lavorare, ci siete già voi che lo fate”, riferendosi a coloro che giudicano il suo percorso. A differenza di quanto affermato dagli hater, Elisa sostiene che il suo pubblico su OnlyFans apprezza i contenuti offerti, che includono foto e brevi video non adatti a piattaforme come Instagram o TikTok, ma che non hanno mai suscitato episodi di critica da parte degli iscritti.