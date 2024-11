Tale e Quale Show, la battuta di Paolo Bonolis non piace a Carlo Conti che prima fa finta di non capire e poi gli risponde a tono

0 Condivisioni Facebook Twitter

La finale di Tale e Quale Show si apre con un momento di ironia grazie alla presenza di Paolo Bonolis, che non risparmia una battuta su Carlo Conti, scatenando le risate in studio.

Bonolis scherza su Conti nella serata conclusiva

Durante la finale del programma televisivo Tale e Quale Show, Paolo Bonolis ha preso parte alla giuria come ospite speciale, offrendo momenti di ilarità e pungente ironia. Dopo una delle prime esibizioni della serata, quella di Roberto Ciufoli nelle vesti di Adriano Celentano, Bonolis si è rivolto a Carlo Conti con una domanda scherzosa ma diretta, provocando ilarità tra i presenti. Bonolis ha iniziato il discorso ringraziando Conti per l’invito e poi ha chiesto chiarimenti su una vicenda che coinvolge il suo storico partner televisivo, Luca Laurenti.

Laurenti, infatti, avrebbe voluto interpretare il celebre musicista Stevie Wonder, ma la produzione ha rifiutato la proposta per evitare situazioni che richiamassero il controverso tema del “blackface”. Conti, rispondendo alla domanda di Bonolis, ha spiegato che questa decisione è stata presa per evitare fraintendimenti o accuse di razzismo, in linea con la politica del programma. A questo punto, Bonolis ha colto l’occasione per una battuta rivolta proprio al collega: “E tu come fai?” ha chiesto, riferendosi scherzosamente alla carnagione scura di Conti. Il conduttore ha replicato prontamente, fingendo di non capire la battuta, mentre Giorgio Panariello, anch’egli presente come giudice, ha supportato Bonolis con una battuta ulteriore. Infine, Conti ha chiuso il siparietto con ironia, affermando: “Io sono bianco e resto bianco”, suscitando ulteriori risate tra il pubblico e i giudici.

La polemica sulla Blackface e le scelte del programma

Il tema del blackface non è nuovo per Tale e Quale Show, che già in passato è stato al centro di dibattiti su questo argomento. Nel 2021, il programma era stato criticato per la scelta di permettere ai concorrenti di truccarsi per interpretare artisti di diversa etnia, gesto che era stato etichettato come offensivo e discriminatorio. Questa polemica aveva portato la Rai a prendere provvedimenti e a introdurre cambiamenti nelle edizioni successive, come l’eliminazione di trucchi pesanti o adattamenti del colore della pelle. In questo modo, si è cercato di evitare ulteriori controversie e di rispettare maggiormente la sensibilità del pubblico su un tema così delicato.

La partecipazione di Bonolis nella serata conclusiva ha quindi riportato in modo leggero, ma comunque pungente, il dibattito sul tema, mostrando come la questione del blackface sia ancora rilevante nel mondo dell’intrattenimento. L’intervento di Bonolis ha aggiunto un momento di leggerezza e ironia alla serata.