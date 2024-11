Puglia, la 14enne Vanessa Pupillo scompare per diverse ore, nella notte la lieta notizia

0 Condivisioni Facebook Twitter

La quattordicenne Vanessa Pupillo ritrovata a Rodi Garganico: scatta il lieto fine dopo ore di apprensione.

Adolescente scomparsa: ore di paura a Rodi Garganico

La giovane Vanessa Pupillo, 14 anni, era scomparsa il 7 novembre, intorno alle ore 14, destando grande preoccupazione nella comunità di Rodi Garganico. Al momento della scomparsa, indossava una felpa nera e jeans con tasche laterali. L’ultima segnalazione collocava l’adolescente nei pressi della fermata degli autobus su Corso Madonna della Libera, vicino alla sede dell’ASL locale.

L’appello della famiglia e l’impegno delle autorità

L’allarme era stato lanciato dai familiari, con il sostegno del Comune e delle autorità locali. Il fratello di Vanessa, insieme a diversi cittadini, si era mobilitato per diffondere appelli sui social e sensibilizzare la comunità, invitando chiunque avesse informazioni a contattare immediatamente le forze dell’ordine al numero 379 1375536. La vicenda aveva suscitato una vasta eco, con numerosi messaggi di solidarietà e aiuto condivisi anche al di fuori della città.

Vanessa ritrovata: conclusione positiva

Fortunatamente, la vicenda ha avuto un epilogo positivo. La ragazza è stata ritrovata e sta bene, come confermato dal fratello in una dichiarazione rilasciata alla stampa locale. “Siamo sollevati e grati per l’aiuto ricevuto da tutta la comunità durante queste ore difficili”, ha aggiunto. Le motivazioni che hanno spinto Vanessa ad allontanarsi non sono state rese note, ma la famiglia ha espresso gratitudine per il sostegno ricevuto.