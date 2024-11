Incidente sull’A14, auto tampona tir, muore manager barese 62enne, si chiamava Pasquale Natilla

0 Condivisioni Facebook Twitter

Tragico incidente stradale sul raccordo autostradale tra A1 e A14: morto un dirigente originario di Bitonto

Tamponamento fatale a Borgo Panigale

Un drammatico incidente si è verificato ieri mattina sul raccordo autostradale interno che collega l’A1 con l’A14, all’altezza di Borgo Panigale, in Emilia Romagna. L’auto guidata da Pasquale Natilla, 62enne originario di Bitonto, è rimasta coinvolta in un tamponamento con un camion. Lo schianto ha innescato un incendio che ha divorato entrambi i mezzi. Per l’automobilista non c’è stato nulla da fare: è morto carbonizzato.

Chi era Pasquale Natilla

Pasquale Natilla, residente da oltre trent’anni a Valmontone, lascia la moglie e tre figli. Era dirigente responsabile della funzione Clienti Istituzionali presso la direzione Welfare e Vita di UnipolSai S.p.A. e collaborava attivamente in gruppi di lavoro presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. La vittima si trovava alla guida di una Peugeot 3008 noleggiata, quando si è verificato il tragico incidente.

Dinamica dell’incidente

L’incidente è avvenuto intorno alle ore 11, nei pressi dell’uscita 2 della tangenziale. Secondo la Polizia Stradale, la vettura sarebbe ripartita durante una coda ma, con ogni probabilità, il conducente non si è accorto che il camion davanti a lui aveva frenato nuovamente. Nel violento tamponamento, l’auto si è incastrata sotto il mezzo pesante e ha preso fuoco in pochi istanti. Anche il camion è stato avvolto dalle fiamme, ma il conducente è riuscito a staccare la motrice e mettersi in salvo.