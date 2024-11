Terremoto oggi, forte scossa a Termoli, avvertita anche in Puglia

0 Condivisioni Facebook Twitter

Terremoto di magnitudo 4 a Montecilfone: scossa avvertita in Molise, Abruzzo e Puglia

Epicentro e dettagli del sisma

Nella notte tra l’8 e il 9 novembre, alle ore 1:51, un terremoto di magnitudo 4.0 ha colpito il Molise, con epicentro situato a Montecilfone, a circa 20 chilometri da Termoli, in provincia di Campobasso. Secondo i dati forniti dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), il sisma ha avuto un ipocentro a una profondità di 18 chilometri.

Aree interessate

La scossa è stata percepita distintamente nei comuni limitrofi, tra cui Larino, Palata, Guardialfiera e Guglionesi, estendendosi fino a Vasto, in Abruzzo, e al Foggiano, in Puglia. Numerosi cittadini hanno segnalato l’evento sui social, descrivendo l’intensità del terremoto e il momento di paura vissuto durante la notte.

Nessun danno segnalato

Fortunatamente, al momento non si registrano danni a persone o edifici. Le autorità locali e la Protezione Civile stanno monitorando la situazione per accertarsi che non vi siano conseguenze strutturali o necessità di intervento nelle aree colpite.

Monitoraggio in corso

Gli esperti dell’INGV continuano a osservare l’area per valutare eventuali scosse di assestamento e fornire ulteriori aggiornamenti. Nonostante l’assenza di danni, il sisma ricorda la vulnerabilità sismica della regione molisana, che in passato è stata teatro di eventi simili.