Incidente in moto, muore il 39enne Antonio Mattioli, era il giorno del compleanno della figlia

Una tragedia in un giorno di festa

Un grave incidente stradale ha sconvolto la comunità di Supino, nel Frusinate, portandosi via Antonio Mattioli, 39 anni, operaio e padre di tre figli. La tragedia è avvenuta ieri pomeriggio, in via Madonna di Loreto, a poche centinaia di metri dalla sua abitazione. Antonio si trovava in sella alla sua Kawasaki quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della moto, finendo rovinosamente sull’asfalto e contro un muro.

Il dramma si è consumato in un giorno speciale per la famiglia: si stava festeggiando il compleanno di una delle figlie.

I soccorsi e gli accertamenti

Nonostante l’intervento tempestivo dei carabinieri, che si trovavano nei pressi della caserma vicina al luogo dello schianto, e dei sanitari del 118, per Antonio non c’è stato nulla da fare. Il motociclista è deceduto sul colpo a causa delle gravi ferite riportate, tra cui un trauma cranico e toracico.

Le autorità stanno indagando per chiarire la dinamica dell’incidente. Si ipotizza che fattori come il fondo stradale sconnesso o la scarsa visibilità possano aver contribuito alla perdita di controllo della moto.

Un uomo solare e appassionato di moto

Antonio Mattioli viveva a Supino con la moglie e i suoi tre figli, uno dei quali nato da poco. Originario di Colleferro, era un uomo molto conosciuto e apprezzato, descritto dai conoscenti come solare e allegro. La sua passione per le moto lo aveva spinto, non appena possibile, ad acquistare la Kawasaki su cui si trovava al momento dell’incidente.

Il cordoglio del sindaco

Il sindaco di Supino, Gianfranco Barletta, ha espresso il dolore dell’intera comunità: «Siamo addolorati. Questa tragedia colpisce non solo la famiglia, ma tutto il paese. Ci stringiamo ai familiari in questo momento difficile».