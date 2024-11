Lory Del Santo e il flirt mancato con Donald Trump: “Potevo essere la nuova first lady”

0 Condivisioni Facebook Twitter

Un incontro in ascensore

Se le cose fossero andate diversamente, oggi Lory Del Santo potrebbe essere accanto a Donald Trump come first lady degli Stati Uniti. È quanto ha dichiarato l’attrice e regista italiana durante un collegamento con la trasmissione Un giorno da pecora su Rai Radio 1, subito dopo la rielezione del tycoon a presidente degli Stati Uniti.

Lory ha raccontato di aver conosciuto Trump molti anni fa, per caso, in un ascensore della Trump Tower a New York. L’incontro fu decisivo: “Lui mi voleva veramente, si è speso, non ha aspettato che io lo chiamassi. È venuto dov’ero”, ha spiegato. Trump, affascinato, le chiese il numero e si adoperò per rivederla, ma quando Lory tornò in Italia, decise di non richiamarlo. “Le porte erano aperte, ma non l’ho voluto io”, ha confessato.

“Oggi lo farei”

Guardando indietro, Lory ammette che oggi accetterebbe una relazione con Trump senza esitazioni. “Mi fidanzerei subito con Donald Trump perché lui è uno che lavora, e io amo lavorare. Sarei impegnata”, ha dichiarato.

Il commento su Trump e Melania

Durante l’intervista, l’attrice ha definito Trump “morbidone” e “gradevole”, esprimendo un’apprezzabile simpatia per il suo carattere e il suo aspetto fisico. “A me piacciono gli uomini così ‘pancettosi’. A 80 anni non deve dimostrare più nulla, ha già dimostrato carisma nella sua lunga vita.”

Parlando di Melania Trump, Lory si è immaginata nei panni della first lady, apprezzando le scelte stilistiche dell’ex modella slovena. “Come Melania avrei scelto un tailleur, attillato però. Credo che abbia fatto bene a indossare un abito sobrio, per non essere notata troppo.”

Un sogno sfiorato

Le dichiarazioni di Lory Del Santo, a metà tra nostalgia e ironia, hanno riportato alla luce un episodio curioso della sua vita, sottolineando l’unicità delle sue esperienze. Il flirt mancato con Trump si aggiunge ai racconti che la rendono una delle figure più eccentriche e controcorrente dello spettacolo italiano.