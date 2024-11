Incidente nella notte, perde il controllo dell’auto della madre e finisce contro guardrail, muore a 20 anni

0 Condivisioni Facebook Twitter

Tragico incidente a Ceccano: morto un 20enne, due amici feriti

La dinamica dello schianto

Nella notte tra l’8 e il 9 novembre, un grave incidente stradale a Ceccano, in provincia di Frosinone, ha spezzato la vita di Riccardo Pizzuti, un ragazzo di soli 20 anni. Il giovane era alla guida di una Peugeot 206, appartenente alla madre, quando l’auto è finita contro lo spartitraffico in prossimità dell’area industriale al confine con Frosinone.

Secondo le prime ricostruzioni, l’auto ha perso il controllo, carambolando sulla strada. Il violento impatto ha sbalzato Riccardo fuori dall’abitacolo, causandone il decesso sul colpo.

Due amici feriti

Nella vettura viaggiavano anche due amici di Riccardo, rispettivamente di 19 e 16 anni, che sono rimasti intrappolati tra le lamiere. I vigili del fuoco, giunti sul posto insieme ai carabinieri e ai sanitari del 118, hanno lavorato per estrarre i due giovani, che sono stati poi trasportati all’ospedale Fabrizio Spaziani di Frosinone. Al momento, le loro condizioni non risultano critiche.

Vicini a casa

L’incidente si è verificato a pochi metri dalla casa di Riccardo, aumentando il senso di sgomento per una tragedia avvenuta così vicino al luogo che avrebbe dovuto rappresentare sicurezza e conforto.

Una comunità sotto shock

La notizia della morte di Riccardo Pizzuti ha scosso profondamente la comunità di Ceccano, lasciando amici e parenti in lacrime. Riccardo viene ricordato come un ragazzo solare e generoso, molto legato alla famiglia e ai suoi amici.

Le autorità continuano a indagare per chiarire le cause esatte dell’incidente, in attesa di ulteriori rilievi. La strada, teatro della tragedia, è nota per la sua pericolosità, soprattutto nelle ore notturne.

La perdita di una giovane vita e il ferimento di due ragazzi lasciano un segno indelebile, sottolineando ancora una volta l’importanza della sicurezza stradale e della prudenza alla guida.