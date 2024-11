Camilla Mancina figlia di Roberto vittima di bullismo, l’ex ct della nazionale “Orgoglioso di lei”

0 Condivisioni Facebook Twitter

Con il suo primo romanzo, “Sei una farfalla”, Camilla Mancini affronta il bullismo e racconta una storia ispirata alla sua esperienza personale.

Una rinascita attraverso le pagine

Il debutto letterario di Camilla Mancini, figlia di Roberto Mancini, ex commissario tecnico della Nazionale italiana e dell’Arabia Saudita, è un evento che lei stessa definisce “una rinascita”. Il suo romanzo, “Sei una farfalla”, pubblicato l’8 ottobre, segue le vicende di Celeste, una giovane ragazza costretta a confrontarsi con il bullismo, tema centrale del libro e vivido riflesso della realtà vissuta dall’autrice.

Nata con una paresi facciale dovuta a complicazioni durante il parto, Camilla ha affrontato anni difficili segnati da discriminazioni e insulti, come raccontato nel corso di un’intervista televisiva: “Ho avuto un problema durante il parto e sono nata con una paresi facciale che mi ha causato asimmetria al viso, il lato destro ha un movimento ridotto rispetto al sinistro”.

Il messaggio dell’autrice

Con una forte presenza sui social, Camilla ha spiegato il motivo che l’ha spinta a scrivere il libro. In una storia su Instagram, ha dichiarato: “Non ho scritto questo libro per pubblicità, come qualcuno ha pensato, ma per tendere una mano a chi ancora soffre. Il bullismo è una piaga sociale, lascia cicatrici emotive profonde, e ci sono ragazzi che si tolgono la vita per colpa dei bulli”.

L’orgoglio di Roberto Mancini

Durante un’intervista a Tv2000, nella trasmissione “L’ora Solare” condotta da Paola Saluzzi, è arrivato il sostegno del padre, Roberto Mancini, con un videomessaggio commovente:

“Sono felice di avere una figlia come te, della tua intelligenza e di come sei cresciuta. Ogni giorno credo sia un’opportunità di scoprire aspetti nuovi di te stessa. Sono orgoglioso del libro che hai scritto: è molto bello. Sappi che sarò sempre al tuo fianco per sostenerti in ogni passo della tua vita”.

Un’opera per dare forza a chi soffre

“Sei una farfalla” non è solo una storia di resilienza, ma un invito a riflettere su un problema sociale ancora troppo diffuso. Camilla Mancini, con il suo esordio letterario, offre una testimonianza personale e autentica, dando voce a chi è stato vittima di bullismo e lanciando un messaggio di speranza e forza.