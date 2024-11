Jannik Sinner e l’incubo doping: il racconto del campione, “Alex mi chiama e dice: ‘Jannik, sei positivo’. Io rispondo: ‘Sì, sono sempre positivo’. Ma lui aggiunge: ‘No, sei positivo al doping’

Jannik Sinner, numero 1 del ranking mondiale, ha affrontato il periodo più buio della sua carriera a causa di un’accusa di doping. Ora racconta la sua lotta personale.

Tutto è iniziato con una telefonata nella sua casa a Montecarlo. Jannik Sinner, in una lunga intervista a Esquire UK, ha raccontato il momento in cui il suo manager, Alex Vittur, gli ha comunicato l’accusa di doping:

“Alex mi chiama e dice: ‘Jannik, sei positivo’. Io rispondo: ‘Sì, sono sempre positivo’. Ma lui aggiunge: ‘No, sei positivo al doping’. Ho avuto un momento di buio totale. Non sapevo cosa dire”.

Questa rivelazione ha dato inizio a un periodo di angoscia e isolamento per il giovane tennista, che si è trovato a lottare contro un’accusa capace di compromettere tutta la sua carriera.

Sinner ha vissuto settimane di isolamento emotivo, senza potersi confidare con nessuno. Nonostante la certezza della propria innocenza, il peso dell’incertezza lo ha travolto:

“È stato un periodo difficile, non potevo parlarne con nessuno. Non potevo sfogarmi o chiedere aiuto. Anche se ero certo della mia innocenza, sapevo quanto fosse complesso dimostrarlo. La mia angoscia si rifletteva in campo. A Wimbledon ero pallido, avevo paura. Ero diffidente, sospettavo di tutti”.