Fabio Elmi cerca di evitare branco di caprioli ma per controllo della moto durante una gara, muore a 59 anni

Fabio Elmi, 59 anni, originario di Filottrano, è la vittima del tragico incidente avvenuto nei pressi del lago di Cingoli mentre praticava enduro.

La dinamica dell’incidente

Nella tarda mattinata di oggi, Fabio Elmi, appassionato di motociclismo, è stato coinvolto in un incidente fatale mentre percorreva un sentiero vicino al lago di Cingoli. Secondo le testimonianze degli amici che erano con lui, un branco di caprioli avrebbe improvvisamente attraversato la strada.

Elmi non è riuscito a evitare l’impatto con uno degli animali, perdendo il controllo della sua moto. La caduta è stata violenta: l’uomo ha battuto con forza sull’asfalto, riportando traumi gravissimi che non gli hanno lasciato scampo.

I soccorsi e il decesso

Nonostante il rapido intervento degli operatori del 118, per Fabio Elmi non c’è stato nulla da fare. La salma è stata trasportata presso l’ospedale di Cingoli, dove rimane a disposizione della magistratura per gli accertamenti di rito.

Un dolore che colpisce la comunità

Elmi, molto conosciuto nella sua città natale, Filottrano, lavorava presso l’istituto Enrico Mestica di Macerata. La notizia della sua scomparsa ha scosso amici, colleghi e parenti, lasciando un vuoto incolmabile nella comunità locale.