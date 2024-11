Bari, via Sparano piena di volanti con QrCode “Marco, so che mi tradisci, ecco le foto”, la sorpresa dopo la scansione

0 Condivisioni Facebook Twitter

A Bari, in particolare lungo via Sparano, sono apparsi volantini che simulano una vendetta amorosa, ma si rivelano un’originale trovata pubblicitaria.

Il messaggio dei volantini

“Marco, so che mi tradisci con Elena. Ho le prove, le foto non mentono“: questo il testo che campeggia sui volantini distribuiti in città. Un messaggio diretto, che sembra denunciare un tradimento amoroso. Al centro, un QR Code che promette di svelare le prove fotografiche, alimentando la curiosità dei passanti.

La sorpresa del QR Code

Una volta scansionato il codice, però, non si accede a immagini compromettenti, bensì al sito web di un’attività commerciale. Si tratta dunque di una campagna pubblicitaria che utilizza un messaggio provocatorio e intrigante per attirare l’attenzione.

Reazioni dei cittadini

La campagna ha suscitato grande curiosità tra i cittadini, che si sono fermati a leggere i volantini e a scansionare il QR Code. Tuttavia, non sono mancate critiche, soprattutto da parte di chi ha trovato discutibile l’uso di un tema delicato come il tradimento per fini commerciali.

Una strategia di marketing non convenzionale

Questa iniziativa sfrutta la tecnica del marketing virale, puntando su emozioni forti e curiosità per generare interazioni con il brand. È una strategia non convenzionale, ma rischiosa, poiché potrebbe essere percepita come poco etica da una parte del pubblico.