Ballando, scintille in diretta tra Sonia Bruganelli e Selvaggia Lucarelli: botta e risposta tagliente sul lavoro e sui soldi

0 Condivisioni Facebook Twitter

Sonia Bruganelli si esibisce a Ballando con le Stelle nonostante l’infortunio, accesa discussione con Selvaggia Lucarelli durante la puntata del 9 novembre.

Non si ferma la grinta di Sonia Bruganelli

L’infortunio non frena Sonia Bruganelli. Nonostante una costola fratturata, la concorrente di Ballando con le Stelle è scesa in pista il 9 novembre, accompagnata dal ballerino Carlo Aloia. Bruganelli ha sfidato il dolore per esibirsi in un tango, raccogliendo pareri diversi dalla giuria. Carolyn Smith, Alberto Matano e Guillermo Mariotto hanno lodato la sua tenacia e il coraggio di ballare in queste condizioni. “Ammirevole che tu non molli”, ha osservato Matano, mentre Smith ha elogiato la precisione dei passi e il tempismo della coppia, definendo l’esibizione “veramente bella”. Tuttavia, non sono mancati momenti di preoccupazione, come espresso da Fabio Canino: “È possibile danzare con tre costole rotte?” Bruganelli ha risposto che, seppur doloroso, “si può, altrimenti non saremmo qua”, spiegando di utilizzare un bustino per sostenere il corpo durante la performance.

Scontro con Selvaggia Lucarelli: la battuta sulla newsletter

A complicare la serata è stato uno scambio acceso tra Bruganelli e la giudice Selvaggia Lucarelli. Lucarelli ha ironizzato sul susseguirsi degli infortuni della concorrente, commentando: “Ti stai smontando, sembra che qualcuno te la stia tirando.” Bruganelli ha risposto prontamente, lasciando intendere che le sue motivazioni fossero più profonde di quanto percepito, e ha ribattuto: “Tanto da raccontare, se vuoi puoi metterlo a pagamento sul tuo profilo”. Questa risposta allude alla newsletter a pagamento di Lucarelli, nella quale spesso tratta argomenti legati ai protagonisti dello spettacolo. La giornalista ha risposto duramente, sostenendo: “Io non ho mai avuto mariti ricchi, mi guadagno da vivere”, e poi ha commentato l’esibizione con un giudizio tagliente: “Sei tra i più scarsi”. La Bruganelli, seppur colpita dalle parole, ha difeso la propria determinazione, dichiarando: “Non sono interessata ai soldi come te”. La battuta sulla newsletter ha ulteriormente polarizzato il pubblico e riacceso il dibattito sulla scelta di alcuni volti noti di monetizzare contenuti personali tramite piattaforme digitali.

Una frattura che non ferma la determinazione

L’infortunio della Bruganelli è il terzo della stagione e ha rappresentato una nuova sfida fisica ed emotiva per la concorrente, che aveva raccontato sui social il proprio sconforto nel dover affrontare la competizione in queste condizioni. “Durante le prove ho capito che qualcosa non andava, un’altra frattura, stavolta alla decima costola”, ha spiegato in un video mostrato in puntata. Nonostante il dolore e le difficoltà, Sonia Bruganelli e il suo partner Carlo Aloia hanno scelto di continuare la gara, dimostrando una determinazione apprezzata da una parte della giuria.

Bruganelli ha concluso l’esibizione con un misto di emozione e tenacia, chiarendo di voler continuare il percorso a Ballando con le Stelle finché la salute glielo permetterà.