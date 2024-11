Clima di fuoco nella Roma, scoppia il caso Dybala, escluso da Juric, l’argentino lo scopre in conferenza stampa

0 Condivisioni Facebook Twitter

Paulo Dybala non convocato per Roma-Bologna: l’argentino apprende la decisione dell’allenatore Ivan Juric durante la conferenza stampa.

L’annuncio inaspettato

Nella conferenza stampa pre-partita, l’allenatore della Roma, Ivan Juric, ha annunciato l’assenza di Paulo Dybala dalla lista dei convocati per il match contro il Bologna. Juric ha dichiarato: “Paulo non ci sarà, ha avvertito un problema in Belgio e ieri sentiva questo fastidietto”.

Un annuncio che ha colto di sorpresa lo stesso Dybala, il quale, secondo il Corriere dello Sport, non era stato informato della decisione e l’ha appresa solo ascoltando le parole del tecnico.

L’episodio

La giornata dell’attaccante argentino era iniziata con un provino previsto alle 13:30, dopo aver saltato l’allenamento del giorno precedente per un problema al flessore, risultato però non grave secondo la risonanza magnetica. Nonostante ciò, Juric aveva già deciso di non includerlo nei convocati, annunciandolo a mezzogiorno.

Lo staff di Dybala, convinto che il giocatore potesse essere almeno utile a gara in corso, è rimasto altrettanto sorpreso. La “Joya”, che non partirà neanche per gli impegni con la nazionale, ha espresso il desiderio di comprendere meglio la scelta del tecnico.

Le motivazioni di Juric

Juric ha giustificato la mancata convocazione spiegando che Dybala non si sentiva del tutto a suo agio fisicamente: “Avendo tanti infortuni a volte sente fastidi che non lo lasciano tranquillo. Non sono veri e propri infortuni”. Tuttavia, l’argentino avrebbe tentato fino all’ultimo di mettersi a disposizione, rimanendo deluso dalla scelta del tecnico.

Situazione tesa in casa Roma

La vicenda si inserisce in un contesto già complicato per la Roma. Dopo l’esonero di Daniele De Rossi, l’arrivo di Ivan Juric ha portato a ulteriori tensioni. Secondo Sky Sport, i Friedkin hanno annullato un viaggio previsto a Roma, mentre circolano voci su un possibile contatto con Roberto Mancini, ex CT dell’Italia campione d’Europa nel 2021.

L’esito della partita contro il Bologna potrebbe risultare decisivo per il futuro di Juric sulla panchina giallorossa.