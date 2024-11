Attimi di paura a Fiumicino, fiamme dal motore su Boeing, richiesto atterraggio d’emergenza

0 Condivisioni Facebook Twitter

Paura a Fiumicino per un Boeing 787-9 Dreamliner della Hainan Airlines: il motore ha preso fuoco poco dopo il decollo. Atterraggio in sicurezza.

L’incidente in volo

Momenti di tensione questa mattina, domenica 10 novembre, quando un Boeing 787-9 Dreamliner della Hainan Airlines, partito dall’aeroporto di Fiumicino e diretto a Shenzhen in Cina, ha segnalato un problema a un motore. Un video pubblicato sui social ha mostrato fiamme intermittenti e fumo uscire da uno dei motori del velivolo, spaventando cittadini e testimoni che hanno assistito alla scena.

Alcuni presenti hanno raccontato: “Abbiamo sentito un boato e visto fiamme e fumo uscire dal motore dell’aereo. Abbiamo temuto il peggio.”

Atterraggio d’emergenza

Come da protocollo, il pilota ha eseguito una manovra di emergenza: l’aereo ha sorvolato il mare per scaricare carburante e alleggerire il peso prima di rientrare. Alle ore 11.06, il velivolo è atterrato in sicurezza presso lo scalo Leonardo da Vinci, senza riportare danni gravi.

Secondo le autorità, l’atterraggio si è svolto regolarmente e senza conseguenze per i passeggeri o l’equipaggio, tutti illesi. Le operazioni di emergenza verde attivate nello scalo non hanno causato ritardi ad altri voli in partenza o arrivo.

Verifiche tecniche in corso

Il Boeing è stato ora sottoposto a un’ispezione tecnica per determinare le cause del malfunzionamento al motore. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma e le forze dell’ordine per monitorare la situazione.