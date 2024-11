Incidente sul viadotto: Gloria Griguoli muore a 17 anni in un incidente frontale, Il post prima di morire: “L’importante è tornare vivi a casa”

0 Condivisioni Facebook Twitter

Gloria Griguoli, 17enne di Trivento, ha perso la vita in un tragico incidente stradale a Campobasso. Grave il fidanzato alla guida.

La dinamica dell’incidente

L’incidente è avvenuto sabato sera, 9 novembre, sul viadotto Ingotte, nei pressi di Ripalimosani, alle porte di Campobasso. Gloria Griguoli viaggiava a bordo di una Peugeot guidata dal fidanzato, poco più che maggiorenne. Per cause ancora in corso di accertamento, il veicolo si è scontrato frontalmente con una Fiat Croma proveniente dalla direzione opposta.

L’impatto è stato devastante: Gloria è morta sul colpo, mentre il fidanzato è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Cardarelli di Campobasso. I passeggeri dell’altra auto sono rimasti illesi o hanno riportato ferite lievi.

Chi era Gloria Griguoli

Gloria Griguoli, originaria di Trivento, si era trasferita con la famiglia a San Salvo e frequentava una scuola paritaria a Vasto. La ragazza era molto legata al fidanzato, con il quale condivideva momenti di vita anche sui social.

Nei giorni precedenti, Gloria aveva scritto al fidanzato un messaggio significativo, forse ispirato dai recenti fatti di cronaca: “Quando esci fai attenzione e non pestare mai le scarpe a nessuno… l’importante è tornare a casa”. Purtroppo, quel ritorno a casa non c’è stato.

Il cordoglio sui social

Dopo la tragedia, sono comparsi numerosi messaggi di addio sul profilo TikTok di Gloria: “Riposa in pace, bellissimo angelo”, recitano alcuni commenti. La comunità di Trivento e San Salvo si stringe attorno alla famiglia in questo momento di dolore.