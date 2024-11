Prima la partita, poi lo schianto con lo scooter, muore a 18 anni giovane arbitro, si chiamava Giovanni Spedaletti

0 Condivisioni Facebook Twitter

Giovanni Spedaletti Trabalza, 18enne di Torgiano, è morto in un incidente stradale mentre tornava a casa dopo aver arbitrato una partita di basket.

Il dramma sulla strada

Il tragico incidente si è verificato lungo la strada che collega Ponte San Giovanni a Ferriera di Torgiano, nei pressi di Perugia. Il giovane, alla guida del suo scooter, ha perso il controllo del mezzo finendo contro un’auto per cause ancora in fase di accertamento. I traumi riportati nell’impatto sono risultati fatali, e nonostante i soccorsi, il ragazzo è deceduto all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia.

Una vita dedicata al basket

Giovanni Spedaletti Trabalza, appassionato di pallacanestro, aveva un ruolo attivo nel mondo dello sport. Dopo anni da giocatore, prima con la maglia della Pontevecchio Basket e poi con la Uisp Palazzetto Perugia, era diventato arbitro nel 2021. La sera dell’incidente aveva appena concluso l’arbitraggio di una partita.

Il cordoglio della Federazione

Il comitato regionale Umbria della Federazione Italiana Pallacanestro (Fip) ha ricordato Giovanni con un messaggio: “Giovanni aveva giocato a basket dal 2019 al 2023 con la maglia della Pontevecchio Basket e nella stagione 2023/2024 con la Uisp Palazzetto Perugia. Era arbitro dal 2021”.

Anche il presidente della Fip, Giovanni Petrucci, ha espresso il suo cordoglio e disposto che, a partire da domenica 10 novembre, in tutte le gare di basket sarà osservato un minuto di silenzio per commemorare il giovane arbitro.