Incidente sull’autostrada A19, schianto tra due veicoli, muore bimbo di 8 anni

Gioele Tempra, 8 anni, ha perso la vita in un incidente stradale sull’autostrada Palermo-Catania. La comunità di Campofelice è in lutto.

L’incidente sulla Palermo-Catania

Nel pomeriggio dell’8 novembre, un tragico incidente stradale si è verificato sull’autostrada A19 Palermo-Catania, in direzione Catania, nei pressi dell’agglomerato industriale di Termini Imerese. Lo schianto tra due veicoli ha coinvolto anche il piccolo Gioele Tempra, che ha riportato ferite gravissime. Trasportato d’urgenza in ospedale, il bambino non ce l’ha fatta.

Il dolore di Campofelice

La notizia ha scosso profondamente la comunità di Campofelice di Roccella, dove Gioele viveva. Il sindaco Giuseppe Di Maggio ha espresso il cordoglio dell’intera cittadinanza: “La comunità di Campofelice, già fortemente provata per la prematura scomparsa di Martina, perde un’altra meravigliosa piccola creatura. Il dolore è immenso. Nel giorno dei funerali di Gioele sarà proclamato il lutto cittadino”.