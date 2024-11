Bianca Guaccero e Giovanni Pernice incantano a Ballando, tra paso doble e flirt fuori dalla pista, la madre di lei “Mia figlia è felice”

0 Condivisioni Facebook Twitter

La settima puntata di Ballando con le Stelle regala emozioni e alchimie speciali tra Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, mentre si parla di famiglia e legami.

Un paso doble da standing ovation

Nella settima diretta di Ballando con le Stelle, su Rai 1, Bianca Guaccero e Giovanni Pernice continuano a sorprendere con un’esibizione impeccabile: un paso doble eseguito sulle note dei Nirvana. Dopo il successo della scorsa settimana, con il loro charleston che ha conquistato una standing ovation, la coppia dimostra ancora una volta un’intesa fuori dal comune.

Durante la clip introduttiva, Bianca ha ricordato il recente viaggio in Puglia, nella sua Bitonto, dove ha presentato Giovanni alla famiglia. “L’ho portato nel mio mondo e gli ho fatto conoscere le persone a cui tengo”, ha spiegato la conduttrice. Anche la madre di Bianca ha commentato: “Giovanni mi piace tantissimo, perché vedo Bianca felice. L’unica cosa che desidero è la sua felicità”.

Curiosità della giuria e battute ironiche

La giuria, però, si è mostrata più interessata al legame tra i due che alla performance. Alberto Matano ha chiesto: “Bianca, questo viaggio in Puglia era per presentare un maestro o un amico speciale?”. Bianca ha replicato: “Era uno scambio: Giovanni mi ha portato nel suo mondo, a Londra, e io l’ho portato nel mio”. Pernice, più sfuggente, ha scherzato: “In Puglia si mangia benissimo, è stato fantastico”, mentre Fabio Canino ha commentato ironicamente: “Il potere delle orecchiette ha funzionato”.

Selvaggia Lucarelli: tra critiche e avvertimenti

Selvaggia Lucarelli ha elogiato il talento di Bianca, ma con una nota critica: “Non siete umani, ma rischiate di fare troppo. Stupiteci alla fine”. La giudice non ha mancato di aggiungere una battuta su Giovanni: “Comportati bene con Bianca, o te la vedi con i parenti di Bitonto”.

Mariotto e gli scontri accesi

La serata è stata animata anche dalle polemiche sollevate da Guillermo Mariotto, che ha criticato il paso doble come “vecchio come il cucco”. Giovanni ha risposto con fermezza, chiedendo rispetto per il suo lavoro. Lo stilista è stato inoltre al centro di un diverbio con Sara Di Vaira, che lo ha accusato di usare appellativi poco rispettosi per i maestri di ballo. Le sue boccacce e il voto “0” a Massimiliano Ossini hanno ulteriormente acceso la puntata.

Un legame che va oltre la pista

Nonostante le polemiche, la coppia Guaccero-Pernice continua a far sognare il pubblico. Tra performance tecniche impeccabili e un’intesa che sembra andare oltre il palcoscenico, la loro avventura a Ballando con le Stelle si conferma una delle più seguite di questa edizione.