Puglia, travolti da un’auto due giovani su monopattino, uno è morto, l’altro è gravissimo

Un’auto ha travolto due ragazzi su bici e monopattino vicino al campo sportivo di Lucugnano; uno è deceduto, l’altro è in gravi condizioni.

L’incidente

Domenica sera, sulla strada provinciale Tricase-Specchia, nei pressi del campo sportivo di Lucugnano, un’auto ha investito due giovani: uno in bicicletta e l’altro su un monopattino. L’impatto è stato fatale per uno dei ragazzi, mentre l’altro è stato trasportato in ospedale in condizioni critiche.