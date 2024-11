Bimba di 5 anni organizza la festa per il suo compleanno ma non si presenta nessuno, la madre “E’ vergognoso e umiliante”

0 Condivisioni Facebook Twitter

A Macchie, Castiglione del Lago, una bambina di 5 anni ha festeggiato il compleanno in una sala vuota. La comunità ora si mobilita per lei.

Una festa senza invitati

Un compleanno difficile da dimenticare quello vissuto da Bianca (nome di fantasia), una bimba di 5 anni di Macchie, una frazione di Castiglione del Lago. I suoi genitori avevano organizzato una festa nella sala giochi di Cortona, con giochi, gonfiabili e pop corn, e avevano distribuito 35 inviti ai suoi compagni di scuola materna. Nonostante dieci avessero risposto negativamente, dei restanti 25 nessuno si è presentato. Nessun messaggio, nessuna scusa, solo una sala vuota.

Il racconto della madre

La mamma di Bianca, colpita dalla situazione, ha condiviso l’accaduto sui social, scrivendo un messaggio diretto alla figlia: “Non hai pianto, sempre col sorriso sulle labbra e un occhio alla porta con la speranza che qualcuno arrivasse. Sei una piccola grande donna”. Poi, rivolgendosi agli altri genitori, ha definito l’episodio “vergognoso e umiliante”.

Anche i titolari della sala giochi hanno espresso incredulità: “In nove anni di attività, non ci era mai capitato. Non presentarsi in 25 è davvero una cosa brutta e vergognosa”.

Solidarietà social

Il post della mamma ha generato una valanga di reazioni sui social, con utenti che hanno proposto di organizzare una nuova festa per Bianca, magari al parco o in compagnia di animali. “Nessun bimbo dovrebbe trascorrere un compleanno così,” ha commentato un utente, mentre altri hanno puntato il dito contro i genitori degli assenti: “È questo il rispetto che insegnano ai loro figli?”

Una festa alternativa

Nonostante tutto, la piccola Bianca si è divertita: ha giocato con i suoi genitori e i titolari della sala, che si sono impegnati a rendere la giornata speciale. Hanno rincorso la bimba, preparato zucchero filato e cantato “Tanti auguri” davanti a una torta con le candeline.

Per molti, il gesto dei genitori è stato un esempio di amore e resilienza. “Bianca ha imparato che mamma e papà faranno sempre di tutto per non spegnere il suo sorriso,” ha concluso uno dei commenti.