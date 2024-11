Milano, ragazza di 15 anni scomparsa da Busto Arsizio ritrovata grazie alle segnalazioni sui social

0 Condivisioni Facebook Twitter

Dopo ore di ansia, la giovane di Busto Arsizio è stata ritrovata in zona Duomo a Milano, grazie alla segnalazione di una passante che l’ha riconosciuta.

La scomparsa e gli appelli dei genitori sui social

Dopo ore di apprensione, è stata ritrovata a Milano la giovane di 15 anni scomparsa da Busto Arsizio (provincia di Varese), dove risiede con la famiglia. La ragazza era stata vista l’ultima volta sabato 9 novembre e la sua assenza aveva subito allarmato i genitori, che avevano lanciato vari appelli online per ottenere informazioni e avvistamenti. La mobilitazione sui social è stata immediata, con decine di condivisioni, fino a raggiungere persone fuori dalla città di residenza.

Proprio in seguito a questa diffusione, una donna, che aveva riconosciuto il volto della giovane grazie alle foto viste sui social, ha contattato le autorità dopo averla notata nei pressi di piazza Duomo e Corso Vittorio Emanuele a Milano. La passante ha segnalato la presenza della ragazza a due agenti del reparto Falchi della polizia locale, in servizio di pattugliamento nell’area.

L’intervento delle forze dell’ordine e il ritorno a casa

Dopo la segnalazione, gli agenti si sono immediatamente attivati e, seguendo le indicazioni della passante, hanno individuato la giovane nei pressi del punto indicato. La ragazza si trovava da sola e non mostrava segni di malessere o problemi di salute. Gli agenti l’hanno quindi accompagnata negli uffici del Radiomobile di via Custodi, dove è stata accolta in un ambiente protetto in attesa del rientro a casa.

Nel frattempo, è stato contattato il padre della minorenne, che aveva guidato la mobilitazione online con vari post e aggiornamenti nella speranza di ritrovarla. Nel tardo pomeriggio, il genitore si è recato presso gli uffici di polizia per riabbracciare la figlia e riportarla a casa.