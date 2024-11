22enne siciliana vuole operarsi al naso, sceglie una clinica privata a Roma, muore dopo anestesia

0 Condivisioni Facebook Twitter

Una ragazza siciliana di 22 anni, Margaret Spada, è deceduta a Roma subito dopo aver ricevuto un’anestesia locale per un intervento di rinoplastica. La procura ha disposto l’autopsia per chiarire le cause della morte.

Indagini sulla morte di una giovane siciliana

La tragica vicenda ha coinvolto Margaret Spada, ventiduenne di Lentini (Siracusa), giunta a Roma per sottoporsi a un intervento estetico al naso in una clinica privata. Il decesso è avvenuto in circostanze misteriose, apparentemente subito dopo la somministrazione dell’anestesia locale nell’ambulatorio del centro medico estetico dove si sarebbe dovuta svolgere l’operazione. In seguito al malore improvviso, la giovane è stata trasferita d’urgenza in ospedale, ma i medici non sono riusciti a salvarla, dichiarandone il decesso poco dopo.

Le autorità giudiziarie hanno avviato immediatamente le indagini per chiarire le dinamiche dell’accaduto. I carabinieri del Nas di Roma hanno sequestrato i documenti e i farmaci utilizzati per l’anestesia, che saranno esaminati per stabilire eventuali irregolarità nella somministrazione o nella qualità dei medicinali. La procura della capitale ha inoltre disposto l’autopsia, che si rivelerà cruciale per determinare la causa della morte della giovane Margaret. Al momento, l’ipotesi di reato è quella di omicidio colposo, mentre il personale della clinica sarà sottoposto a interrogatori per ricostruire l’accaduto.

Il dolore della famiglia e della comunità di Lentini

La famiglia della giovane, assistita dall’avvocato Alessandro Vinci, è sconvolta e ha preferito mantenere il massimo riserbo. L’avvocato ha dichiarato alla stampa che “l’autopsia chiarirà le cause del decesso”, esprimendo il profondo dolore che la famiglia sta vivendo in queste ore difficili. Il padre di Margaret, Giuseppe Spada, figura molto conosciuta a Lentini come ex consigliere comunale e dirigente della squadra di calcio Leonzio 1909, è circondato dalla solidarietà della comunità locale.

Il club sportivo Leonzio 1909 ha manifestato il proprio cordoglio pubblicamente, pubblicando un messaggio sui social in cui ha dichiarato: “La Leonzio 1909 Futsal partecipa al dolore della famiglia di Giuseppe Spada, già presidente onorario e dirigente della Sicula Leonzio, per la prematura perdita della figlia Margaret“.