Chi era Giorgia Coraini, la quindicenne che ha perso la vita investita dopo essere scesa dal bus

Una ragazza di 15 anni, Giorgia Coraini, ha perso la vita a San Benedetto Po dopo essere stata investita da un’auto mentre attraversava la strada per tornare a casa.

Incidente dopo la discesa dal bus

Nel pomeriggio di martedì 12 novembre, la giovane Giorgia Coraini è stata investita da un’auto a Villa Garibaldi, frazione di San Benedetto Po, in provincia di Mantova. La studentessa, appena scesa dal pullman di ritorno da scuola, stava attraversando la strada per raggiungere la propria abitazione, situata a pochi metri dalla fermata. Al momento dell’impatto, una vettura guidata da una 26enne sopraggiungeva nella stessa direzione. L’incidente è avvenuto all’altezza dell’incrocio con la ex statale Virgiliana, punto in cui il bus si era fermato. È probabile che il pullman abbia parzialmente oscurato la visuale alla giovane e all’automobilista, che non è riuscita a frenare in tempo.

Soccorsi e dinamica

I soccorsi sono stati chiamati subito dopo l’incidente: Giorgia, trovata in arresto cardiaco, è stata soccorsa dai medici che hanno tentato di rianimarla e successivamente trasportata in elisoccorso all’ospedale di Parma. Nonostante i tentativi di salvarle la vita, la giovane è deceduta poche ore più tardi. L’automobilista, illesa ma visibilmente sotto shock, è stata anche lei condotta in ospedale per accertamenti. Sul luogo dell’incidente sono giunti i carabinieri, impegnati ora nella ricostruzione della dinamica dell’accaduto per chiarire eventuali responsabilità e valutare le condizioni di sicurezza della fermata del bus.

Cordoglio della comunità

Giorgia Coraini frequentava il secondo anno di un istituto professionale locale e in molti conoscevano lei e la sua famiglia. La comunità di San Benedetto Po si è stretta intorno ai familiari della giovane con numerosi messaggi di cordoglio. La società di calcio del paese, ASD Polirone 2019, ha dedicato un post sui social, esprimendo il proprio dolore per la perdita improvvisa: “Con profondo dolore e commozione, ASD Polirone 2019 con tutti i Dirigenti, gli allenatori e i propri giovani tesserati, desidera esprimere le più sentite condoglianze alla Fam. Coraini per la tragica e improvvisa scomparsa di Giorgia. Una Comunità unita che si stringe a voi in questo difficile momento”.