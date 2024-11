Maria De Filippi rompe il silenzio: “Ecco perché ha rinunciato all’eredità di Maurizio Costanzo”

0 Condivisioni Facebook Twitter

La nota conduttrice Mediaset svela i motivi della sua decisione e risponde alle critiche sui social.

La scelta di Maria De Filippi sull’eredità di Maurizio Costanzo

In un’intervista telefonica rilasciata a RTL 102.5, Maria De Filippi ha condiviso la decisione di rinunciare all’eredità del marito, il giornalista e conduttore Maurizio Costanzo, scomparso nel febbraio 2023 all’età di 84 anni. La rivelazione, avvenuta durante il programma Password, è stata fatta in occasione di una sorpresa per il cantante Kekko Silvestre dei Modà, che annunciava il ritorno sulle scene musicali. La De Filippi ha colto l’occasione per parlare della sua rinuncia al patrimonio di Costanzo, un argomento che ha generato polemiche sui social media, dove sono circolate informazioni non veritiere su questa vicenda.

Durante l’intervista, la conduttrice ha raccontato di essersi imbattuta in dichiarazioni false che la accusavano di aver sottratto l’eredità destinata ai figli di Costanzo. “Ho pensato di querelarlo e l’ho fatto perché penso che ci sia un limite,” ha dichiarato la De Filippi, spiegando che questo genere di accuse l’ha spinta ad agire legalmente. Ha poi spiegato che ha scelto di non rendere pubblico il nome del responsabile di tali dichiarazioni, per evitare che questa persona ricevesse visibilità, pur sottolineando la sua profonda irritazione nei confronti della diffamazione.

Il patrimonio e la divisione tra i figli

Alla morte di Maurizio Costanzo, i media hanno ipotizzato il valore del suo patrimonio, stimato in diverse decine di milioni di euro. Oltre a numerose proprietà immobiliari, tra cui ville in Toscana e appartamenti a Roma, Costanzo lascia una significativa eredità intellettuale. Il giornalista, famoso anche come paroliere, ha contribuito con le sue opere alla cultura musicale italiana; tra i suoi brani più noti figura “Se telefonando,” interpretato da Mina e divenuto un classico della musica italiana.

Nell’intervista, Maria De Filippi ha voluto chiarire che il patrimonio del marito è stato equamente distribuito tra i tre figli: Camilla e Saverio Costanzo, nati dal matrimonio con Flaminia Morandi, e Gabriele, figlio adottivo che la De Filippi e Costanzo hanno accolto nella loro famiglia. La conduttrice ha ribadito con fermezza di aver rinunciato all’eredità del marito per rispettare il desiderio di quest’ultimo di favorire i figli. “Io ho rinunciato all’eredità di Maurizio a favore dei suoi figli, e un cretino che sui social dice il contrario mi ha fatto ribollire il sangue,” ha detto la De Filippi, confermando di aver preso questa decisione in modo consapevole e sereno.

La reazione di Maria De Filippi alle critiche sui social

Maria De Filippi, pur non possedendo profili sui social network, è a conoscenza delle numerose opinioni diffuse online e delle critiche che talvolta riceve. Ha ammesso di essere rimasta colpita dal linguaggio spesso offensivo usato su tali piattaforme, dove alcuni utenti, nascosti dietro identità anonime, si permettono di fare affermazioni aggressive e infondate. “Abbiamo imparato in tv a cercare di non offendere e rispettare ed è giusto che sia avvenuto, non capisco perché sui social non sia così,” ha affermato.