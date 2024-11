Alluvione Valencia, ritrovati i corpi di Ruben e Izan, bimbi di 3 e 5 anni scomparsi

0 Condivisioni Facebook Twitter

A due settimane dall’alluvione che ha colpito Torrent, i corpi di Ruben e Izan, di 3 e 5 anni, sono stati ritrovati, ponendo fine alle ricerche.

La tragedia

Il 29 ottobre scorso, un’alluvione devastante ha colpito la località di Torrent, vicino Valencia, dopo l’esondazione di un torrente causata dal passaggio di Dana, fenomeno meteorologico caratterizzato da piogge torrenziali. In uno dei momenti più drammatici, un camion trascinato dalla corrente ha colpito l’abitazione della famiglia di Ruben e Izan, nella zona del Mas del Jutge, provocando il crollo di una parete.

L’acqua ha invaso rapidamente la casa, lasciando al padre dei bambini solo pochi istanti per cercare di salvarli. Nonostante i suoi disperati tentativi, la furia della corrente ha strappato i piccoli dalle sue braccia. L’uomo, anche lui travolto, è riuscito a sopravvivere aggrappandosi a un albero, fino all’arrivo dei soccorsi.

Ritrovamento dopo giorni di ricerche

La comunità di Torrent si è unita in uno sforzo straordinario per ritrovare Ruben e Izan. Familiari, amici, vicini e squadre di soccorso provenienti da tutta la Spagna e dall’estero, come i Topos Azteca del Messico, hanno partecipato alle ricerche con l’ausilio di cani molecolari e attrezzature specializzate.

Dopo due settimane di incessanti ricerche, i corpi dei due bambini sono stati finalmente recuperati, ponendo fine alle speranze di trovarli vivi.