Puglia, muore in un incidente mentre andava al lavoro Gregorio Massari, aveva solo 19 anni

Un incidente mortale si è verificato sulla strada per San Pietro in Bevagna. La vittima, Gregorio Massari, aveva solo 19 anni.

Incidente mortale alle porte di Manduria

Un grave incidente stradale è avvenuto alle prime luci dell’alba di oggi, venerdì 15 novembre, sulla strada che collega Manduria a San Pietro in Bevagna. La vittima è Gregorio Massari, un giovane di 19 anni originario di Manduria.

La dinamica dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane era alla guida di una Fiat Punto quando, per ragioni ancora in fase di accertamento, l’auto è uscita di strada poco dopo una curva. Il veicolo si è ribaltato più volte, terminando la sua corsa in un vigneto. Nell’impatto, il ragazzo è stato sbalzato fuori dall’abitacolo.

Sul luogo sono intervenuti i soccorritori del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane, trovato già privo di vita sul terreno. Nessun altro veicolo risulta coinvolto nell’incidente. I carabinieri di Manduria stanno indagando per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Manduria in lutto

Gregorio Massari, appassionato di motori e impiegato in un’azienda agricola, era molto conosciuto nella sua comunità. Amava trascorrere il tempo libero con gli amici, spesso in sella alle sue due ruote.

La notizia della tragedia ha scosso profondamente la comunità di Manduria, che si è stretta attorno alla famiglia del giovane. Gli amici lo ricordano con affetto e commozione, scrivendo sui social: “Non è un addio, ma un arrivederci”.