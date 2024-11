Parcheggia la propria auto ma non si accorge di non aver inserito freno a mano, viene travolta e uccisa

0 Condivisioni Facebook Twitter

Maryna Malashschuk, residente a Poggiomarino, è morta dopo essere stata investita dalla sua auto in movimento. La procura indaga sull’incidente.

La vittima: una vita spezzata a 40 anni

La tragedia ha coinvolto Maryna Malashschuk, 40enne di origini ucraine residente a Poggiomarino (Napoli), nota per il suo lavoro come barista e per il suo legame con la comunità locale. La donna è deceduta all’ospedale del Mare di Napoli quattro giorni dopo l’incidente, nonostante un intervento chirurgico d’urgenza. Inizialmente era stata ricoverata presso il presidio ospedaliero di Nola, prima del trasferimento.

La dinamica dell’incidente

Il dramma si è consumato sabato 9 novembre in via Passanti Flocco, una strada periferica di Poggiomarino. Secondo una prima ricostruzione, la donna aveva parcheggiato la sua auto su un tratto in discesa. Per cause ancora da accertare, il veicolo si è mosso autonomamente, probabilmente a causa di un malfunzionamento del freno a mano, travolgendola.

Ad accorrere in suo aiuto sono stati alcuni passanti che hanno immediatamente allertato i soccorsi. Tuttavia, le gravi lesioni riportate si sono rivelate fatali.

Indagini aperte dalla procura

La procura di Torre Annunziata ha avviato un’inchiesta per chiarire le circostanze dell’incidente. Gli investigatori analizzeranno le condizioni del veicolo, in particolare il sistema di frenata, e valuteranno eventuali fattori esterni che potrebbero aver contribuito alla tragedia.