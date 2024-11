Muore in ospedale dopo essere stata ritrovata su una tomba con ferite alla testa, è giallo sul decesso di Daniela Cariello

0 Condivisioni Facebook Twitter

Daniela Cariello, 57 anni, è stata trovata agonizzante al cimitero Verano a Roma. Aperta un’inchiesta per omicidio. Si indaga sulle cause del decesso.

Il ritrovamento e il decesso

Daniela Cariello, originaria di Goito (provincia di Mantova), era giunta a Roma con il marito in camper. Il viaggio si è concluso tragicamente quando, intorno alle 17 del 4 novembre, la donna è stata trovata priva di sensi su una tomba nel cimitero Verano. Presentava ferite alla testa, una delle quali molto profonda. Trasportata d’urgenza al policlinico Umberto I, è deceduta durante il tragitto.

Le indagini in corso

Il commissariato di San Lorenzo ha avviato un’indagine per omicidio. Il marito della donna è stato ascoltato dagli investigatori, ma gli inquirenti mantengono il massimo riserbo sulla sua versione dei fatti. La ricostruzione delle ultime ore della 57enne rimane incerta, e l’autopsia potrebbe fornire dettagli cruciali.

L’autopsia e i prossimi passi

L’esame autoptico sarà cruciale per chiarire le cause della morte e stabilire se le ferite siano compatibili con una caduta accidentale o con un’aggressione. Nel frattempo, le indagini proseguono per dissipare il mistero che circonda la tragica fine di Daniela Cariello.