Teo Mammucari senza peli sulla lingua su Amadeus, “Se si sposta perde, non è Fazio o Fiorello”

Teo Mammucari è pronto a riprendersi la scena in prima serata su Rai 2 con il suo programma Lo Spaesato. Dopo i primi cinque episodi trasmessi fino a ottobre, il people comedy show tornerà nella prossima primavera con un nuovo ciclo di otto puntate, previste per maggio 2024.

Una sfida vinta nonostante gli ascolti

In un’intervista a Il Messaggero, Mammucari ha raccontato l’esperienza di Lo Spaesato come una sfida accettata con entusiasmo: «Mi hanno voluto per un programma nuovo e difficile. Ho accettato la scommessa. La fortuna ha accompagnato l’audacia». Sebbene gli ascolti della prima stagione non siano stati eccezionali (877.000 spettatori e il 5.3% di share), il conduttore si è detto soddisfatto del riscontro ottenuto, mostrando determinazione nel voler conquistare una fetta di pubblico più ampia con le nuove puntate.

Il distacco da Mediaset

Mammucari ha anche parlato del suo addio a Mediaset, dopo anni di successo con programmi come Le Iene e Tu sì que vales. «Quando ho lasciato Maria De Filippi e Le Iene, mi hanno detto che ero impazzito», ha dichiarato. Non ha poi risparmiato critiche, sottolineando l’incoerenza di alcune persone che avevano criticato Berlusconi per anni e poi si sono accomodate nei suoi programmi.

Critiche ad Amadeus

In modo sorprendente, Mammucari ha rivolto commenti taglienti anche ad Amadeus, in riferimento al suo recente passaggio dal Nove dopo anni in Rai. Secondo Mammucari, il conduttore potrebbe incontrare difficoltà a mantenere il suo pubblico: «Fabio Fazio o Fiorello fanno cose uniche e si portano dietro il pubblico. Amadeus, invece, è un conduttore istituzionale: se si sposta, perde. Lasciare la Rai per il Nove è come lasciare l’Inter per giocare nella Maccarese. A meno che tu non sia Maradona, il pubblico non ti segue».

In attesa di Lo Spaesato

Le aspettative per il ritorno di Lo Spaesato sono alte. Mammucari sembra determinato a consolidare il successo del format e a confermare la sua capacità di intrattenere in un contesto nuovo. Resta da vedere se Amadeus replicherà alle sue dichiarazioni o se deciderà di lasciar correre.