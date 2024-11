Bimbo di 18 mesi scivola dalle braccia della madre e precipita dal quarto piano, è gravissimo

0 Condivisioni Facebook Twitter

Un bimbo di un anno e mezzo è ricoverato in gravi condizioni dopo una caduta di oltre 10 metri. La Procura indaga sulle dinamiche dell’incidente.

L’incidente a Bologna

Il tragico episodio si è verificato nel pomeriggio di giovedì 14 novembre, intorno alle 16:30, in una palazzina di Bologna. Secondo le ricostruzioni della Polizia e della Scientifica, il bambino era in braccio alla madre, una donna tunisina incinta di sei mesi, affacciata alla finestra mentre parlava con alcuni vicini. Improvvisamente, la donna si è sentita male e il piccolo è scivolato dalle sue braccia, precipitando dal quarto piano.

I soccorsi immediati

Il bambino, nonostante l’impatto molto violento sull’asfalto, respirava ancora all’arrivo dei sanitari del 118. Un vicino, accorso subito dopo l’incidente, gli ha praticato le prime manovre di rianimazione in attesa dell’arrivo del personale medico. Trasportato d’urgenza all’ospedale Maggiore di Bologna, il piccolo è stato posto in coma farmacologico nel reparto di Rianimazione. La prognosi rimane riservata, ma secondo fonti ospedaliere, il bambino non sarebbe in pericolo di vita.

La madre, che si è ripresa dal malore, è stata a sua volta ricoverata per accertamenti.

Le indagini della Procura

Nonostante si tratti con ogni probabilità di un terribile incidente, la Procura di Bologna ha aperto un fascicolo per lesioni gravissime, al momento senza indagati. La pubblico ministero di turno, Anna Cecilia Maria Sessa, ha disposto ulteriori accertamenti per verificare con precisione la dinamica dei fatti, affidando i rilievi alla Polizia Scientifica.